Гутцайт хочет уйти с должности министра молодежи и спорта Украины

Вадим Гутцайт на пресс-конференции. Фото: УНИАН

Глава министерства молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт готов уйти с этой должности. Он хочет сосредоточиться на работе в Национальном олимпийском комитете.

Гутцайт не назвал конкретные сроки своей отставки, сообщают "Вести".

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Вадим Гутцайт хочет уйти в отставку с поста министра молодежи и спорта Украины. Чиновник не готов и дальше совмещать эту должность с постом главы НОК Украины, хотя в Олимпийском комитете не считают подобное совмещение проблемой.

Гутцайт отвечает на вопросы журналистов. Фото: УНИАН

Заявление Гутцайта

Вадим Гутцайт подтвердил желание покинуть должность министра молодежи и спорта Украины. Главной причиной является желание чиновника сосредоточиться на работе в НОК.

При этом Гутцайт пока не знает, когда именно сможет уйти в отставку. Он предложил журналистам немного подождать и заверил, что его решение не изменится.

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