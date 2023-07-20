Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Гутцайт хочет уйти с должности министра молодежи и спорта Украины arrow

Гутцайт хочет уйти с должности министра молодежи и спорта Украины

20 июля 2023 12:13
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Гутцайт хочет уйти с должности министра молодежи и спорта Украины
Вадим Гутцайт на пресс-конференции. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Глава министерства молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт готов уйти с этой должности. Он хочет сосредоточиться на работе в Национальном олимпийском комитете.

Гутцайт не назвал конкретные сроки своей отставки, сообщают "Вести". 

Читайте также:

Вадим Гутцайт хочет уйти в отставку с поста министра молодежи и спорта Украины. Чиновник не готов и дальше совмещать эту должность с постом главы НОК Украины, хотя в Олимпийском комитете не считают подобное совмещение проблемой. 

Вадим Гутцайт
Гутцайт отвечает на вопросы журналистов. Фото: УНИАН

Заявление Гутцайта 

Вадим Гутцайт подтвердил желание покинуть должность министра молодежи и спорта Украины. Главной причиной является желание чиновника сосредоточиться на работе в НОК. 

При этом Гутцайт пока не знает, когда именно сможет уйти в отставку. Он предложил журналистам немного подождать и заверил, что его решение не изменится. 

Напомним, Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Полузащитник Руслан Малиновский не останется в "Марселе": готовится громкий трансфер. 

Хавбек Михаил Мудрик готовится к уходу из "Челси": где он продолжит карьеру.

"Манчестер Сити" заменит Махреза лидером "Барселоны"

Сидорчук может уйти из "Динамо" и продолжить карьеру за рубежом.  

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Ремонты столичных дорог: власти Киева решили "закатать" в асфальт 2,5 миллиарда

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Новость с видео

01:53 Вождение под хмельком: как автомобилиста могут развести на штраф

11:21 Зинченко ушел из клуба из-за тренера: в Англии рассказали о трансфере украинца

Новость с видео

22:19 Путин сделал циничное заявление о вступлении Украины в НАТО

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз