Гутцайт хоче піти з посади міністра молоді та спорту України

Вадим Гутцайт на пресконференції. Фото: УНІАН

Голова міністерства молоді та спорту України Вадим Гутцайт готовий піти з цієї посади. Він хоче зосередитися на роботі у Національному олімпійському комітеті.

Гутцайт не назвав конкретних термінів своєї відставки, повідомляють "Вести".

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Вадим Гутцайт хоче піти у відставку з посади міністра молоді та спорту України. Чиновник не готовий і надалі поєднувати цю посаду з посадою голови НОК України, хоча в Олімпійському комітеті не вважають таке поєднання проблемою.

Гутцайт відповідає на запитання журналістів. Фото: УНІАН

Заява Гутцайта

Вадим Гутцайт підтвердив бажання залишити посаду міністра молоді та спорту України. Головною причиною є бажання чиновника зосередитись на роботі в НОК.

При цьому Гутцайт поки що не знає, коли саме зможе піти у відставку. Він запропонував журналістам трохи почекати та запевнив, що його рішення не зміниться.

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