Министр Гутцайт рассказал, как добились приостановления дисквалификации Харлан

Ольга Харлан на чемпионате мира. Фото: REUTERS/ Claudia Greco

Потребовалось активное вмешательство украинских функционеров, чтобы изменить решение об дисквалификации олимпийской чемпионки Ольги Харлан. Сейчас наказание имеет статус "приостановлено".

Об этом в Facebook сообщил министр спорта, глава Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт.

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Ранее на проходящем в Милане чемпионата мира в 1/32 финала индивидуальных соревнований в женской сабле Харлан уверенно победила со счетом 15:7 россиянку Анну Смирнову.

После схватки украинка не пожала руку сопернице. Затем россиянка устроила театральную сцену, во время которой 50 минут сидела на помосте и ждала на рукопожатие украинки. Оргкомитет турнира посчитал действия Ольги нарушением правил и дисквалифицировал ее.

Как отстаивали Харлан

По словам Гутцайта, Федерация фехтований Украины, и он лично как член Исполкома FIE повлияли на допуск Харлан к командным выступлениям на чемпионате мира.

"Благодаря настойчивым усилиям Федерации фехтования Украины, а также моему обращению как члена Исполкома международной федерации, Ольга Харлан допущена к командным соревнованиям на чемпионате мира.

Это справедливое и верное решение. Рассмотрение вопроса о дисквалификации отложено", — написал Гутцайт.

Из-за инцидента на чемпионате мира в Международной федерации фехтования решили заменить правило об рукопожатии, позволив делать дистанционное поздравление.

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