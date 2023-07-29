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Министр Гутцайт рассказал, как добились приостановления дисквалификации Харлан

29 июля 2023 09:05
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Агабекян Карен
редактор
Министр Гутцайт рассказал, как добились приостановления дисквалификации Харлан
Ольга Харлан на чемпионате мира. Фото: REUTERS/ Claudia Greco
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Потребовалось активное вмешательство украинских функционеров, чтобы изменить решение об дисквалификации олимпийской чемпионки Ольги Харлан. Сейчас наказание имеет статус "приостановлено".

Об этом в Facebook сообщил министр спорта, глава Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт.

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Ранее на проходящем в Милане чемпионата мира в 1/32 финала индивидуальных соревнований в женской сабле Харлан уверенно победила со счетом 15:7 россиянку Анну Смирнову.

После схватки украинка не пожала руку сопернице. Затем россиянка устроила театральную сцену, во время которой 50 минут сидела на помосте и ждала на рукопожатие украинки. Оргкомитет турнира посчитал действия Ольги нарушением правил и дисквалифицировал ее.

Как отстаивали Харлан

По словам Гутцайта, Федерация фехтований Украины, и он лично как член Исполкома FIE повлияли на допуск Харлан к командным выступлениям на чемпионате мира.

"Благодаря настойчивым усилиям Федерации фехтования Украины, а также моему обращению как члена Исполкома международной федерации, Ольга Харлан допущена к командным соревнованиям на чемпионате мира.

Это справедливое и верное решение. Рассмотрение вопроса о дисквалификации отложено", — написал Гутцайт.

Из-за инцидента на чемпионате мира в Международной федерации фехтования решили заменить правило об рукопожатии, позволив делать дистанционное поздравление.

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