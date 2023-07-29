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Міністр Гутцайт розповів, як домоглися призупинення дискваліфікації Харлан

29 липня 2023 09:05
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Агабекян Карен
редактор
Міністр Гутцайт розповів, як домоглися призупинення дискваліфікації Харлан
Ольга Харлан на чемпіонаті світу. Фото: REUTERS/ Claudia Greco
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Потрібно було активне втручання українських функціонерів, щоб змінити рішення про дискваліфікацію олімпійської чемпіонки Ольги Харлан. Наразі покарання має статус "призупинено".

Про це у Facebook повідомив міністр спорту, голова Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт.

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Раніше на чемпіонаті світу в 1/32 фіналу індивідуальних змагань, що проходить у Мілані, в жіночій шаблі Харлан впевнено перемогла з рахунком 15:7 росіянку Ганну Смирнову.

Після сутички українка не потиснула руку суперниці. Потім росіянка влаштувала театральну сцену, під час якої 50 хвилин сиділа на помості та чекала на рукостискання українки. Оргкомітет турніру вважав дії Ольги порушенням правил та дискваліфікував її.

Як відстоювали Харлан

За словами Гутцайта, Федерація фехтування України, і він особисто, як член Виконкому FIE, вплинули на допуск Харлан до командних виступів на чемпіонаті світу.

"Завдяки наполегливим зусиллям Федерації фехтування України, а також моєму зверненню як члена Виконкому міжнародної федерації, Ольга Харлан допущена до командних змагань на чемпіонаті світу".

Це справедливе та вірне рішення. Розгляд питання про дискваліфікацію відкладено", — написав Гутцайт.

Через інцидент на чемпіонаті світу у Міжнародній федерації фехтування вирішили замінити правило про потиск рук, дозволивши робити дистанційне привітання.

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