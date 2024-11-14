Украина завоевала 11 медалей на Кубке мира по фехтованию на колясках

Украинцы успешно провели Кубок мира по фехтованию на колясках
В городе Пиза в Италии прошел Кубок мира по фехтованию на колясках. Сборная Украины завоевала на турнире 11 медалей.
Об этом сообщили в Паралимпийском комитете Украины.
Украина успешно выступила на Кубке мира
На турнире, на который съехались пара фехтовальщики из 25 стран мира, украинцы выиграли одну золотую, пять серебряных и пять бронзовых медалей.
Единственную золотую медаль принес Олег Науменко в мужской рапире в категории B.
Серебряные медали выиграли Андрей Демчук (рапира, категория А и сабля, категория А), Надежда Делог (рапира, B), Алексей Закусило (шпага, А) и сборная Украины по шпаге в командных соревнованиях.
Бронзовые награды выиграли Есина Ольга (шпага, В), Наталья Морквич (рапира, А и сабля, А), Олег Науменко (шпага, В) и рапиристы в командных соревнованиях.
Самым успешным на турнире стал Науменко, у которого одна золотая, одна серебряная и две бронзовые медали.
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