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Украинцы успешно провели Кубок мира по фехтованию на колясках

14 ноября 2024 21:59
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Украина завоевала 11 медалей на Кубке мира по фехтованию на колясках
Сборная Украины по фехтованию на колясках. Фото: Паралимпийский комитет Украины
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В городе Пиза в Италии прошел Кубок мира по фехтованию на колясках. Сборная Украины завоевала на турнире 11 медалей.

Об этом сообщили в Паралимпийском комитете Украины.

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На турнире, на который съехались пара фехтовальщики из 25 стран мира, украинцы выиграли одну золотую, пять серебряных и пять бронзовых медалей.

Единственную золотую медаль принес Олег Науменко в мужской рапире в категории B.

Серебряные медали выиграли Андрей Демчук (рапира, категория А и сабля, категория А), Надежда Делог (рапира, B), Алексей Закусило (шпага, А) и сборная Украины по шпаге в командных соревнованиях.

Бронзовые награды выиграли Есина Ольга (шпага, В), Наталья Морквич (рапира, А и сабля, А), Олег Науменко (шпага, В) и рапиристы в командных соревнованиях.

Самым успешным на турнире стал Науменко, у которого одна золотая, одна серебряная и две бронзовые медали.

Напомним, основной центральный защитник сборной Украины и "Борнмута" Илья Забарный может перейти в "Манчестер Юнайтед".

Стало известно, где и когда можно увидеть матч сборной Украины против Грузии.

Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров произвел изменения в заявке команды на матч с Грузией.

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин может перейти в другую команду.

Паралимпийская сборная Украины Фехтование шпага сборная Украины по фехтованию сабля

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