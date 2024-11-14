Україна завоювала 11 медалей на Кубку світу з фехтування на візках

Збірна України з фехтування на візках. Фото: Паралімпійський комітет України

У місті Піза в Італії пройшов Кубок світу з фехтування на візках. Збірна України завоювала на турнірі 11 медалей.

Про це повідомили в Паралімпійському комітеті України.

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На турнірі, на який з’їхалися пара фехтувальники з 25 країн світу, українці виграли одну золоту, п’ять срібних та п’ять бронзових медалей.

Єдину золоту медаль Україні приніс Олег Науменко у чоловічій рапірі в категорії B.

Срібні медалі виграли Андрій Демчук (рапіра, категоря А та у шаблі, категорія А), Надія Дьолог (рапіра, B), Олексій Закусило (шпага, А), та збірна України зі шпаги в командних змаганнях.

Бронзові нагороди виграли Єсіна Ольга (шпага, В), Наталя Морквич (рапіра, А та шабля, А), Олег Науменко (шпага, В) та рапіристи в командних змаганнях.

Найуспішнішим на турнірі став Науменко, у якого одна золота, одна срібна та дві бронзові медалі.

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