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Українці успішно провели Кубок світу з фехтування на візках

14 листопада 2024 21:59
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Україна завоювала 11 медалей на Кубку світу з фехтування на візках
Збірна України з фехтування на візках. Фото: Паралімпійський комітет України
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У місті Піза в Італії пройшов Кубок світу з фехтування на візках. Збірна України завоювала на турнірі 11 медалей.

Про це повідомили в Паралімпійському комітеті України.

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На турнірі, на який з’їхалися пара фехтувальники з 25 країн світу, українці виграли одну золоту, п’ять срібних та п’ять бронзових медалей.

Єдину золоту медаль Україні приніс Олег Науменко у чоловічій рапірі в категорії B.

Срібні медалі виграли Андрій Демчук (рапіра, категоря А та у шаблі, категорія А), Надія Дьолог (рапіра, B), Олексій Закусило (шпага, А), та збірна України зі шпаги в командних змаганнях.

Бронзові нагороди виграли Єсіна Ольга (шпага, В), Наталя Морквич (рапіра, А та шабля, А), Олег Науменко (шпага, В) та рапіристи в командних змаганнях.

Найуспішнішим на турнірі став Науменко, у якого одна золота, одна срібна та дві бронзові медалі.

Нагадаємо, основний центральний захисник збірної України та "Борнмуту" Ілля Забарний може перейти до "Манчестер Юнайтед".

Стало відомо, де і коли можна побачити матч збірної України проти Грузії.

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров провів зміни у заявці команди на матч із Грузією.

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін може перейти до іншої команди.

Паралімпійська збірна України Фехтування шпага збірна України з фехтування шабля

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