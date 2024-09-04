Денисенко, Веракса и Стеценко завоевали медали для Украины на Паралимпиаде-2024

Плавец Анна Стеценко. Фото: International Paralympic Committee

Украинцы завоевали одну золотую и две серебряные медали в плавании на Паралимпийских играх-2024. Первое место занял Ярослав Денисенко, а второе — Максим Веракса и Анна Стеценко.

Об этом сообщает "Суспільне Спорт" в среду, 4 сентября.

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Денисенко одержал победу благодаря рывку на последнем из двух бассейнов. С четвертого места он поднялся на первую строчку, показав результат 53.11 секунды.

"Золото" стало десятым для страны.

Максим Веракса, который первым доплывал первые 50 метров дистанции, уступил партнеру по сборной на 0.53 секунды и получил серебряную медаль.

Паралимпиада-2024. Фото: скриншот с трансляции

А Анна Стеценко завоевала "серебро" на 100-метровке свободным стилем в классе S12.

На Играх в Париже спортсменка выиграла две медали в течение одного соревновательного дня. Сначала украинский плавец стала серебряным призером на дистанции 100 метров на спине, а затем получила бронзу на дистанции 400 метров вольным стилем.

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