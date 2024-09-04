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Українці здобули у плаванні золоту та дві срібні медалі на Паралімпіаді-2024

4 вересня 2024 20:08
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Денисенко, Веракса та Стеценко здобули медалі для України на Паралімпіаді-2024
Плавчиня Анна Стеценко. Фото: International Paralympic Committee
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Українці здобули одну золоту та дві срібні медалі у плаванні на Паралімпійських іграх-2024. Перше місце посів Ярослав Денисенко, а другі — Максим Веракса та Анна Стеценко.

Про це повідомляє "Суспільне Спорт" у середу, 4 вересня.

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Денисенко здобув перемогу завдяки ривку на останньому з двох басейнів. З четвертого місця він піднявся на першу сходинку, показавши результат 53.11 секунди.

"Золото" стало десятим для країни.

Максим Веракса, який першим допливав перші 50 метрів дистанції, поступився партнерові по збірній на 0.53 секунди та отримав срібну медаль. 

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Паралімпіада-2024. Фото: скриншот з трансляції

А Анна Стеценко виборола "срібло" на 100-метрівці вільним стилем у класі S12.

На Іграх у Парижі спортсменка завоювала дві медалі впродовж одного змагального дня. Спочатку українська плавчиня стала срібною призеркою на дистанції 100 метрів на спині, а згодом здобула бронзу на дистанції 400 метрів вільним стилем.

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