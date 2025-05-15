Галатасарай выиграл Кубок Турции, Осимхен установил рекорд и травмировал Батагова

Осимхен против Батагова. Фото: x.com/arsenii_batahov

В Турции прошел финал Кубка Турции. В главном матче сыграли "Трабзонспор" и "Галатасарай".

С первых минут матча сыграли украинцы Арсений Батагов и Александр Зубков, а Даниил Сикан остался в запасе, сообщил портал Новини.LIVE.

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В начале игры "Галатасарай" забил усилиями Барыша Йылмаза. Другие два гола пришлось ждать до начала второго тайма, когда дубль оформил Виктор Осимхен.

В конце первого тайма Осимхен травмировал Батагова и тот покинул поле на носилках.

Зубков отыграл весь матч, а Сикан провел всю игру на скамейке запасных.

Кубок Турции. Финал.

"Трабзонспор" — "Галатасарай" — 0:3

Голы: Йылмаз, 5, Осимхен, 46, 63

"Галатасарай" выиграл свой 19-й Кубок Турции, что является рекордом, тогда как у "Трабзонспора" девять трофеев.

Отметим, что в сезоне 2024/25 нигериец Виктор Осимген забил 35 голов в 39 матчах за "Галатасарай", став самым результативным легионером клуба за один сезон. Предыдущий рекорд принадлежал Жарделу, который в сезоне 2000/01 отметился 34 голами.

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