Галатасарай виграв Кубок Туреччини, Осімхен встановив рекорд і травмував Батагова

Українця на ношах винесли з поля матчу Трабзонспор — Галатасарай
У Туреччині пройшов фінал Кубка Туреччини. У головному матчі зіграли "Трабзонспор" та "Галатасарай".
З перших хвилин матчу зіграли українці Арсеній Батагов та Олександр Зубков, а Данило Сікан залишився в запасі, повідомив портал Новини.LIVE.
Українця винесли на ношах
На початку гри "Галатасарай" забив зусиллями Бариша Їлмаза. Інші два голи довелося чекати до початку другого тайму, коли дубль оформив Віктор Осімхен.
В кінці першого тайму Осімхен травмував Батагова й той покинув поле на ношах.
Зубков відіграв весь матч, а Сікан провів всю гру на лаві запасних.
Кубок Туреччини. Фінал.
"Трабзонспор" — "Галатасарай" — 0:3
Голи: Їлмаз, 5, Осімхен, 46, 63
"Галатасарай" виграв свій 19-й Кубок Туреччини, що є рекордом, тоді як у "Трабзонспора" дев'ять трофеїв.
Зазначимо, що в сезоні 2024/25 нігерієць Віктор Осімген забив 35 голів у 39 матчах за "Галатасарай", ставши найрезультативнішим легіонером клубу за один сезон. Попередній рекорд належав Жарделу, який у сезоні 2000/01 відзначився 34 голами.
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