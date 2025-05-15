Галатасарай виграв Кубок Туреччини, Осімхен встановив рекорд і травмував Батагова

Осімхен проти Батагова. Фото: x.com/arsenii_batahov

У Туреччині пройшов фінал Кубка Туреччини. У головному матчі зіграли "Трабзонспор" та "Галатасарай".

З перших хвилин матчу зіграли українці Арсеній Батагов та Олександр Зубков, а Данило Сікан залишився в запасі, повідомив портал Новини.LIVE.

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На початку гри "Галатасарай" забив зусиллями Бариша Їлмаза. Інші два голи довелося чекати до початку другого тайму, коли дубль оформив Віктор Осімхен.

В кінці першого тайму Осімхен травмував Батагова й той покинув поле на ношах.

Зубков відіграв весь матч, а Сікан провів всю гру на лаві запасних.

Кубок Туреччини. Фінал.

"Трабзонспор" — "Галатасарай" — 0:3

Голи: Їлмаз, 5, Осімхен, 46, 63

"Галатасарай" виграв свій 19-й Кубок Туреччини, що є рекордом, тоді як у "Трабзонспора" дев'ять трофеїв.

Зазначимо, що в сезоні 2024/25 нігерієць Віктор Осімген забив 35 голів у 39 матчах за "Галатасарай", ставши найрезультативнішим легіонером клубу за один сезон. Попередній рекорд належав Жарделу, який у сезоні 2000/01 відзначився 34 голами.

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