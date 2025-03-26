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Ультрас Динамо разрисовали Брюссель в память о побратиме

26 марта 2025 22:46
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор
Ультрас Динамо почтили память Максима Регбиста в Брюсселе
Максим Яловцов. Фото: Федерация регби Украины
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор

В Брюсселе, где сыграла свой матч сборная Украины против Бельгии (0:3), отличились фанаты киевского "Динамо". Они провели акцию памяти для своего погибшего товарища.

Об этом сообщила группировка WBC Kyiv.

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Ультрас "Динамо" почтили память Максима "Регбиста" Яловцова серией граффити в ключевых местах Брюсселя.

Граффити, посвященные памяти Максима, появились возле Европарламента, Парламентариума, Европейской комиссии и других важных учреждений.

Максим "Регбист" был ярким представителем ультрас "Динамо", в частности коллектива "Capitals".

При этом Максим был известным бойцом ММА. Среди всех ультрас киевлян он был один из самых мощных и умелых.

С началом полномасштабного российского вторжения "Регбист" организовал группу добровольцев, которые обороняли Киев.

Герой погиб 21 сентября 2022 года во время выполнения боевого задания в Запорожской области.

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