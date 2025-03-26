Ультрас Динамо вшанували пам’ять Максима Регбіста в Брюсселі

Максим Яловцов. Фото: Федерація регбі України

У Брюсселі, де зіграла свій матч збірна України проти Бельгії (0:3), відзначились фанати київського "Динамо". Вони провели акцію пам’яті для свого загиблого товариша.

Про це повідомило угруповання WBC Kyiv.

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Ультрас "Динамо" вшанували пам’ять Максима "Регбіста" Яловцова серією графіті в ключових місцях Брюсселя.

Графіті, присвячені пам’яті Максима, з’явилися біля Європарламенту, Парламентаріуму, Європейської комісії та інших важливих установ.

Максим "Регбіст" був яскравим представником ультрас "Динамо", зокрема колективу "Capitals".

При цьому Максим був відомим бійцем ММА. Серед всіх ультрас киян він був один з найбільш потужних та вмілих.

З початком повномасштабного російського вторгнення "Регбіст" організував групу добровольців, які обороняли Кив.

Герой загинув 21 вересня 2022 року під час виконання бойового завдання в Запорізькій області.

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