Унаи Эмери назвал игру Астон Виллы с Олимпиакосом катастрофой

Тренер Унаи Эмери спорит с судьей. Фото: Reuters/Molly Darlington

Английская "Астон Вилла" неожиданно пропустила четыре гола от греческого "Олимпиакоса" в первом полуфинале Лиги Конференций. Бирмингемцы забили в ответ всего два мяча, а главный тренер команды после финального свистка был разочарован игрой своей команды.

Унаи Эмери назвал главную причину поражения "Астон Виллы" в интервью официальному сайту УЕФА.

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Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери признался, что не ожидал настолько слабой игры в исполнении своей команды. Он понимает, что шансы бирмингемцев выйти в финал Лиги Конференций снизились почти до нуля.

Что Эмери сказал об игре "Астон Виллы"

Испанский тренер английской команды подтвердил, что готовил своих подопечных к совершенно другой игре в исполнении соперника. Однако "Олимпиакос" сумел удивить бирмингемцев и быстро нашел способ "взламывать" оборону хозяев поля.

"Астон Вилла" допустила много ошибок в этом матче. Большинство из них оказались результативными. Мы неплохо сыграли в атаке, но этого не хватило даже для ничьей. Игра в нескольких турнирах выжала из нас все силы. Всему есть предел", — заявил Эмери.

Унаи Эмери во время матча. Фото: Reuters/Molly Darlington

В ближайшее воскресенье "Астон Вилла" сыграет на выезде с "Брайтоном", а потом отправится в гости к "Олимпиакосу".

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