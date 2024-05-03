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Унаи Эмери назвал игру Астон Виллы с Олимпиакосом катастрофой

3 мая 2024 09:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Унаи Эмери назвал игру Астон Виллы с Олимпиакосом катастрофой
Тренер Унаи Эмери спорит с судьей. Фото: Reuters/Molly Darlington
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Английская "Астон Вилла" неожиданно пропустила четыре гола от греческого "Олимпиакоса" в первом полуфинале Лиги Конференций. Бирмингемцы забили в ответ всего два мяча, а главный тренер команды после финального свистка был разочарован игрой своей команды. 

Унаи Эмери назвал главную причину поражения "Астон Виллы" в интервью официальному сайту УЕФА. 

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"Астон Вилла" приняла греческий "Олимпиакос" в первом полуфинале Лиги Конференций. Гости победили в Англии со счетом 4:2, а марокканский форвард Аюб эль-Кааби забил три гола. 

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери признался, что не ожидал настолько слабой игры в исполнении своей команды. Он понимает, что шансы бирмингемцев выйти в финал Лиги Конференций снизились почти до нуля. 

Что Эмери сказал об игре "Астон Виллы" 

Испанский тренер английской команды подтвердил, что готовил своих подопечных к совершенно другой игре в исполнении соперника. Однако "Олимпиакос" сумел удивить бирмингемцев и быстро нашел способ "взламывать" оборону хозяев поля. 

"Астон Вилла" допустила много ошибок в этом матче. Большинство из них оказались результативными. Мы неплохо сыграли в атаке, но этого не хватило даже для ничьей. Игра в нескольких турнирах выжала из нас все силы. Всему есть предел", — заявил Эмери. 

Унаи Эмери
Унаи Эмери во время матча. Фото: Reuters/Molly Darlington

В ближайшее воскресенье "Астон Вилла" сыграет на выезде с "Брайтоном", а потом отправится в гости к "Олимпиакосу". 

Напомним, за Виктора Цыганкова будут бороться два итальянских клуба.

Почеттино оценил игру Мудрика в победном матче с "Тоттенхэмом". 

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спорт
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Лига Конференций
Астон Вилла
Унаи Эмери

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