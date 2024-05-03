Унаї Емері назвав гру Астон Вілли з Олімпіакосом катастрофою

Тренер Унаї Емері сперечається із суддею. Фото: Reuters/Molly Darlington

Англійська "Астон Вілла" несподівано пропустила чотири голи від грецього "Олімпіакоса" у першому півфіналі Ліги Конференцій. Бірмінгемці забили у відповідь лише два м'ячі, а головний тренер команди після фінального свистка був розчарований грою своєї команди.

Унаї Емері назвав головну причину поразки "Астон Вілли" в інтерв'ю офіційному сайту УЄФА.

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"Астон Вілла" прийняла грецький "Олімпіакос" у першому півфіналі Ліги Конференцій. Гості перемогли в Англії з рахунком 4:2, а марокканський форвард Аюб ель-Каабі забив три голи.

Головний тренер "Астон Вілли" Унаї Емері зізнався, що не очікував настільки слабкої гри у виконанні своєї команди. Він розуміє, що шанси бірмінгемців вийти у фінал Ліги конференцій знизилися майже до нуля.

Що Емері сказав про гру "Астон Вілли"

Іспанський тренер англійської команди підтвердив, що готував своїх підопічних до зовсім іншої гри у виконанні суперника. Проте "Олімпіакос" зумів здивувати бірмінгемців і швидко знайшов спосіб "зламувати" оборону господарів поля.

"Астон Вілла" припустилася багато помилок у цьому матчі. Більшість із них виявилися результативними. Ми непогано зіграли в атаці, але цього не вистачило навіть для нічиєї. Гра в кількох турнірах вичавила з нас усі сили. Усьому є межа", — заявив Емері.

Унаї Емері під час матчу. Фото: Reuters/Molly Darlington

Найближчої неділі "Астон Вілла" зіграє на виїзді з "Брайтоном", а потім вирушить у гості до "Олімпіакоса".

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