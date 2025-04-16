Унаи Эмери назвал главный фактор победы Астон Виллы над ПСЖ

Унаи Эмери во время матча. Фото: Reuters/Matthew Childs

Бирмингемская "Астон Вилла" едва не сотворила чудо в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Команде Унаи Эмери не хватило одного гола, чтобы перевести противостояние в экстра-таймы, в которых возможно все.

Главный тренер "Астон Виллы" объяснил, почему доволен игрой команды несмотря на вылет из турнира, сообщает официальный сайт УЕФА.

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"Астон Вилла" одержала волевую победу над действующими чемпионами Франции в Бирмингеме со счетом 3:2. Английская команда была близка к тому, чтобы забить спасительный четвертый гол, но Джанлуиджи Доннарумма несколько раз спасал свои ворота, а в других случаях футболисты "Виллы" не реализовывали моменты.

Унаи Эмери гордится командой

Главный тренер английской команды на протяжение матча бегал вдоль боковой линии поля, кричал, падал на газон, заламывал руки в бессильной ярости и пытался всеми силами поддержать команду. Несмотря на вылет из Лиги чемпионов, он доволен игрой "Астон Виллы" и благодарен игрокам и болельщикам за положительный эмоции.

Маркус Рашфорд уходит от соперника. Фото: Reuters/Matthew Childs

Тренер бирмингемской команды считает, что очень важно было добиться победы над "ПСЖ". Его игроки ощутили, как это — пытаться сделать последний шаг на пути к цели, но не суметь его пройти. По мнению Эмери, это поможет "Астон Вилле" в следующих важных матчах.

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