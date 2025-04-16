Унаї Емері назвав головний фактор перемоги Астон Вілли над ПСЖ

Унаї Емері під час матчу. Фото: Reuters/Matthew Childs

Бірмінгемська "Астон Вілла" ледь не створила диво в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Команді Унаї Емері забракло одного гола, щоб перевести протистояння в екстратайми, в яких можливо все.

Головний тренер "Астон Вілли" пояснив, чому задоволений грою команди попри виліт із турніру, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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"Астон Вілла" здобула вольову перемогу над чинними чемпіонами Франції в Бірмінгемі з рахунком 3:2. Англійська команда була близька до того, щоб забити рятівний четвертий гол, але Джанлуїджі Доннарумма кілька разів рятував свої ворота, а в інших випадках футболісти "Вілли" не реалізовували моменти.

Унаї Емері пишається командою

Головний тренер англійської команди протягом матчу бігав уздовж бічної лінії поля, кричав, падав на газон, заламував руки в безсилій люті та намагався всіма силами підтримати команду. Попри виліт із Ліги чемпіонів, він задоволений грою "Астон Вілли" і вдячний гравцям та вболівальникам за позитивні емоції.

Маркус Рашфорд іде від суперника. Фото: Reuters/Matthew Childs

Тренер бірмінгемської команди вважає, що дуже важливо було домогтися перемоги над "ПСЖ". Його гравці відчули, як це — намагатися зробити останній крок на шляху до мети, але не зуміти його пройти. На думку Емері, це допоможе "Астон Віллі" в наступних важливих матчах.

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