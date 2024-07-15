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УПЛ начала процедуру ликвидации Днепра-1 — что известно

15 июля 2024 18:03
Валерий Ковалевич - Редактор
Днепр-1 будет ликвидирован — известна точная дата
Александр Пихаленок и Богдан Леднев уже покинули "Днепр-1". Фото: instagram.com/scdnipro1/
Валерий Ковалевич - Редактор

Украинский футбольный клуб "Днепр-1" уже на этой неделе может прекратить существование. Украинская Премьер-лига обсуждает судьбу команды, которая в прошлом сезоне финишировала на четвертом месте в турнирной таблице.

Также будет определена команда, которая заменит "Днепр-1" в УПЛ, сообщил журналист Игорь Бурбас

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На собрании клубов элитного дивизиона чемпионата Украины происходит обсуждение будущего, которое ждет "Днепр-1". Этот клуб уже потерял большую часть футболистов и в ближайшее время может прекратить существование. 

Юрий Максимов
Тренер Юрий Максимов сделал "Днепр-1" одним из претендентов на чемпионство в УПЛ. Фото: instagram.com/scdnipro1/

Когда будет ликвидирован "Днепр-1" 

В клубе, который недавно претендовал на чемпионский титул, до сих пор надеются на появление новых инвесторов. Они могут уберечь команду от полного исчезновения. Однако вероятность ликвидации "Днепра-1" очень велика. 

Датой, когда клуб прекратит существование, может стать вторник, 16 июля. В УПЛ "Днепр-1" заменит либо "Минай", либо "Металлист 1925". Возможно эти команды сыграют матч за право продолжить выступление в элитном дивизионе. 

Напомним, Ребров может уйти из сборной Украины из-за предложения по работе от известного клуба.

"Динамо" расторгло контракт с известным футболистом.

Кейн объяснил, почему сборная Англии проиграла второй подряд финал Евро. 

Лунин отказался от выгодного предложения — голкипер выбрал клуб, в котором будет играть. 

В "Днепр-1" назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба

спорт футбол УПЛ Днепр-1

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