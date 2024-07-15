Днепр-1 будет ликвидирован — известна точная дата

Александр Пихаленок и Богдан Леднев уже покинули "Днепр-1". Фото: instagram.com/scdnipro1/

Украинский футбольный клуб "Днепр-1" уже на этой неделе может прекратить существование. Украинская Премьер-лига обсуждает судьбу команды, которая в прошлом сезоне финишировала на четвертом месте в турнирной таблице.

Также будет определена команда, которая заменит "Днепр-1" в УПЛ, сообщил журналист Игорь Бурбас.

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Тренер Юрий Максимов сделал "Днепр-1" одним из претендентов на чемпионство в УПЛ. Фото: instagram.com/scdnipro1/

Когда будет ликвидирован "Днепр-1"

В клубе, который недавно претендовал на чемпионский титул, до сих пор надеются на появление новых инвесторов. Они могут уберечь команду от полного исчезновения. Однако вероятность ликвидации "Днепра-1" очень велика.

Датой, когда клуб прекратит существование, может стать вторник, 16 июля. В УПЛ "Днепр-1" заменит либо "Минай", либо "Металлист 1925". Возможно эти команды сыграют матч за право продолжить выступление в элитном дивизионе.

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