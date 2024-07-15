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УПЛ розпочала процедуру ліквідації Дніпра-1 — що відомо

15 липня 2024 18:03
Валерій Ковалевич - Редактор
Дніпро-1 буде ліквідовано — відома точна дата
Олександр Піхальонок та Богдан Леднєв уже залишили "Дніпро-1". Фото: instagram.com/scdnipro1/
Валерій Ковалевич - Редактор

Український футбольний клуб "Дніпро-1" вже цього тижня може припинити існування. Українська Прем'єр-ліга обговорює долю команди, яка минулого сезону фінішувала на четвертому місці у турнірній таблиці.

Також буде визначено команду, яка замінить "Дніпро-1" в УПЛ, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

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На зборах клубів елітного дивізіону чемпіонату України відбувається обговорення майбутнього, яке чекає на "Дніпро-1". Цей клуб вже втратив більшу частину футболістів і найближчим часом може припинити своє існування.

Юрій Максимов
Тренер Юрій Максимов зробив "Дніпро-1" одним із претендентів на чемпіонство в УПЛ. Фото: instagram.com/scdnipro1/

Коли буде ліквідовано "Дніпро-1"

У клубі, який нещодавно претендував на чемпіонський титул, й досі сподіваються на появу нових інвесторів. Вони можуть зберегти команду від повного зникнення. Проте ймовірність ліквідації "Дніпра-1" дуже велика.

Датою, коли клуб припинить існування, може стати вівторок, 16 липня. В УПЛ "Дніпро-1" замінить або "Минай", або "Металіст 1925". Можливо, ці команди зіграють матч за право продовжити виступ в елітному дивізіоні.

Нагадаємо, Ребров може піти зі збірної України через пропозицію по роботі від відомого клубу.

"Динамо" розірвало контракт з відомим футболістом.

Кейн пояснив, чому збірна Англії програла другий поспіль фінал Євро. 

Лунін відмовився від вигідної пропозиції — голкіпер вибрав клуб у якому гратиме. 

У "Дніпро-1" назвали людей, які винні у ліквідації клубу

спорт футбол УПЛ Дніпро-1

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