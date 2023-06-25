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УПЛ в новом сезоне хочет вернуть болельщиков на стадионы

25 июня 2023 12:04
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Агабекян Карен
редактор
УПЛ в новом сезоне хочет вернуть болельщиков на стадионы
Болельщики "Динамо" Киев. Фото: Google
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинская премьер-лига и Профессиональная футбольная лига хотят с нового сезона открыть стадионы для болельщиков. Соответствующий запрос будет направлен в Украинскую ассоциацию футбола.

Решение примут после совещаний в УПЛ и ПФЛ, сообщает Sport.ua .

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Окончательное решение за государством

По информации источника, на следующей неделе в ПФЛ должно состояться рабочее совещание, на котором будет проанализирована ситуация с гарантиями безопасности на стадионах в Первой и Второй лигах.

Если ситуация с бомбоубежищами и логистикой будет отвечать требованиям военного времени, то будет подготовлено обращение к руководству УАФ с предложением проводить поединки со зрителями.

Идентично у ПФЛ будет действовать УПЛ, где также хотят вернуть фанатов на стадионы.

После обращения в УАФ его должны принять. Затем ассоциация обратится в государственные органы, за которыми окончательное решение.

Отметим, что в УПЛ некоторые клубы нарушали правила по допуску болельщиков, за что они были оштрафованы.

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