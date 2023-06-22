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Малиновский рассказал, за какую команду будет болеть в УПЛ

22 июня 2023 17:13
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Малиновский рассказал, за какую команду будет болеть в УПЛ
Руслан Малиновский на поле. Фото: instagram.com/olympiquedemarseille/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник "Марселя" Руслан Малиновский даже во Франции продолжает следить за событиями в украинской Премьер-лиге (УПЛ). Футболист признался, что у него появилась любимая команда в элитном дивизионе.

Малиновский объяснил, почему будет радоваться успехам "Полесья" в УПЛ, сообщает YoyTube-канал "Взбірна". 

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По итогам сезона 2022/2023 "Полесье" победило в Первой лиге украинского футбола. Подопечные Юрия Калитвинцева завоевали путевку в Премьер-лигу, где еще не выступали в своей новейшей истории. Болельщики соскучились по большому футболу и готовы поддержать команду в элитном дивизионе. 

Симпатии Малиновского 

Полузащитник "Марселя" родился в Житомире и до расформирования "Полесья" в 2005 году воспитывался в этом клубе. Позже Руслану Малиновскому пришлось переехать в "Шахтер". Украинский футболист рад, что команда из его родного города будет играть в УПЛ. 

Руслан Малиновский
Руслан Малиновский в "Марселе". Скриншот YouTube

Малиновский заявил, что жители Житомира давно ждали, когда в город вернется большой футбол. Он считает, что нынешний состав "Полесья" сможет помочь команде закрепиться в УПЛ. 

"Клуб построил хорошую базу. На то место я приходил еще маленьким. Помню, там были только белые ворота. В Житомире появилась школа футбола. Здорово, что теперь у города есть команда в Премьер-лиге. Надеюсь, когда-нибудь я смогу прийти на стадион и поддержать ее", — рассказал Руслан Малиновский.

Полузащитник сборной Украины не исключает возможности провести в "Полесье" последние сезоны своей карьере.

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