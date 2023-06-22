Маліновський розповів, за яку команду вболіватиме в УПЛ

Руслан Маліновський на полі. Фото: instagram.com/olympiquedemarseille/

Півзахисник "Марселя" Руслан Маліновський навіть у Франції продовжує стежити за подіями в українській Прем'єр-лізі (УПЛ). Футболіст зізнався, що у нього з'явилася улюблена команда в елітному дивізіоні.

Малиновський пояснив, чому радітиме успіхам "Полісся" в УПЛ, повідомляє YoyTube-канал "Взбірна".

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За підсумками сезону 2022/2023 "Полісся" перемогло у Першій лізі українського футболу. Підопічні Юрія Калитвинцева здобули путівку до Прем'єр-ліги, де ще не виступали у своїй новітній історії. Уболівальники скучили за великим футболом і готові підтримати команду в елітному дивізіоні.

Симпатії Маліновського

Півзахисник "Марселя" народився у Житомирі та до розформування "Полісся" у 2005 році виховувався у цьому клубі. Пізніше Руслану Маліновському довелося переїхати до "Шахтаря". Український футболіст радий, що команда з його рідного міста гратиме в УПЛ.

Руслан Маліновський у "Марселі". Скріншот YouTube

Маліновський заявив, що мешканці Житомира давно чекали, коли до міста повернеться великий футбол. Він вважає, що нинішній склад "Полісся" зможе допомогти команді закріпитися до УПЛ.

"Клуб побудував хорошу базу. На те місце я приходив ще маленьким. Пам'ятаю, там були тільки білі ворота. У Житомирі з'явилася школа футболу. Здорово, що тепер місто має команду в Прем'єр-лізі. Сподіваюся, коли-небудь я зможу прийти на стадіон і підтримати її", — розповів Руслан Маліновський.

Півзахисник збірної України не відкидає можливості провести в "Поліссі" останні сезони своєї кар'єри.

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