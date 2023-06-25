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УПЛ у новому сезоні хоче повернути вболівальників на стадіони

25 червня 2023 12:04
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Агабекян Карен
редактор
УПЛ у новому сезоні хоче повернути вболівальників на стадіони
Вболівальники "Динамо" Київ. Фото: Google
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Агабекян Карен
редактор

Українська прем’єр-ліга та Професіональна футбольна ліга хочуть з нового сезону відкрити стадіони для вболівальників. Навдовзі відповідний запит буде направлений до Української асоціації футбола.

Рішення буде прийняте після нарад в УПЛ та ПФЛ, повідомляє Sport.ua.

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Остаточне рішення за державою

За інформацією джерела, наступного тижня в ПФЛ має відбутися робоча нарада, на якій проаналізують ситуація з гарантіями безпеки на стадіонах в Першій та Другій лізі.

Якщо ситуація бомбосховищами та логістикою відповідатиме вимогам воєнного часу, то буде підготовлене звернення до керівництва УАФ з пропозицією проводити поєдинки з глядачами.

Ідентично до ПФЛ діятиме УПЛ, де також хочуть повернути фанатів на стадіони.

Після звернення до УАФ його повинні ухвалити. Потім асоціація має звернутись до державних органів, за якими остаточне рішення.

Зазначимо, що в УПЛ деякі клуби порушували правила з допуску вболівальників, за що вони були оштрафовані.

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