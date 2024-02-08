Усик из-за Фьюри может потерять один из чемпионских поясов

Александр Усик с тренером. Фото: instagram.com/usykaa/

Чемпион мира по боксу Александр Усик может без боя потерять один из своих титулов. Промоутер спортсмена Александр Красюк объяснил причину риска, с которой столкнулся украинец.

В ближайшее время у Усика могут забрать пояс по версии Международной боксерской федерации (IBF), сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал Boxing News.

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Александр Усик обязан защитить каждый из своих четырех чемпионских поясов. Речь идет о чемпионствах по версиям WBA, WBO, IBO и IBF. При этом украинский боксер хочет стать абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе. Для этого он должен победить Тайсона Фьюри и завладеть его поясом WBC. Однако украинец может столкнуться с проблемой.

Усику придется сделать выбор

Чемпион планировал успеть выйти на ринг с Фьюри до того, как ему придется защищать один из своих следующих титулов. Но Тайсон перенес поединок из-за травмы. Противостояние должно было состояться 17 февраля, вместо этого бой пройдет 18 мая.

Александр Усик на тренировке ФК "Полесье". Фото: instagram.com/usykaa/

Александр Красюк не исключает, что Тайсон Фьюри в шестой раз перенесет дату боя с Александром Усиком. В таком случае украинцу придется отказаться от пояса по версии IBF, ведь он просто не успеет провести два боя с перерывом в несколько недель или месяц.

Команда Усика сделала приоритетным сначала защиту пояса WBA, а затем и подготовку к поединку за звание абсолютного чемпиона мира. И теперь многое зависит от Тайсона Фьюри и его желания сразиться с украинцем.

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