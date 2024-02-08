Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Усик из-за Фьюри может потерять один из чемпионских поясов arrow

Усик из-за Фьюри может потерять один из чемпионских поясов

8 февраля 2024 17:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Усик из-за Фьюри может потерять один из чемпионских поясов
Александр Усик с тренером. Фото: instagram.com/usykaa/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Чемпион мира по боксу Александр Усик может без боя потерять один из своих титулов. Промоутер спортсмена Александр Красюк объяснил причину риска, с которой столкнулся украинец.

В ближайшее время у Усика могут забрать пояс по версии Международной боксерской федерации (IBF), сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал Boxing News. 

Читайте также:

Александр Усик обязан защитить каждый из своих четырех чемпионских поясов. Речь идет о чемпионствах по версиям WBA, WBO, IBO и IBF. При этом украинский боксер хочет стать абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе. Для этого он должен победить Тайсона Фьюри и завладеть его поясом WBC. Однако украинец может столкнуться с проблемой. 

Усику придется сделать выбор 

Чемпион планировал успеть выйти на ринг с Фьюри до того, как ему придется защищать один из своих следующих титулов. Но Тайсон перенес поединок из-за травмы. Противостояние должно было состояться 17 февраля, вместо этого бой пройдет 18 мая. 

Александр Усик
Александр Усик на тренировке ФК "Полесье". Фото: instagram.com/usykaa/

Александр Красюк не исключает, что Тайсон Фьюри в шестой раз перенесет дату боя с Александром Усиком. В таком случае украинцу придется отказаться от пояса по версии IBF, ведь он просто не успеет провести два боя с перерывом в несколько недель или месяц. 

Команда Усика сделала приоритетным сначала защиту пояса WBA, а затем и подготовку к поединку за звание абсолютного чемпиона мира. И теперь многое зависит от Тайсона Фьюри и его желания сразиться с украинцем. 

Напомним, хавбек "Шахтера" Георгий Судаков заинтересовал еще один известный европейский клуб

Стало известно, когда Лионель Месси может завершить карьеру

Летом "Челси" может продать Михаила Мудрика и еще несколько футболистов основного состава. 

Каталонская "Барселона" собирается засудить скандальный российский клуб, который задолжал крупную сумму. 

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, какой футболист заменит Кевина Де Брюйне

спорт
Александр Усик
бокс
Тайсон Фьюри
Бой Усик — Фьюрі

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

26 января 2024

06:10 Пенсионерам кардинально пересчитают выплаты — известно дату и суммы

Актуальное по теме