Усик через Ф'юрі може втратити один із чемпіонських поясів

Олександр Усик із тренером. Фото: instagram.com/usykaa/

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик може без бою втратити один зі своїх титулів. Промоутер спортсмена Олександр Красюк пояснив причину ризику, з якою зіткнувся українець.

Найближчим часом в Усіка можуть забрати пояс за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF), повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал Boxing News.

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Олександр Усик зобов'язаний захистити кожен зі своїх чотирьох чемпіонських поясів. Йдеться про чемпіонства за версіями WBA, WBO, IBO та IBF. При цьому український боксер хоче стати абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі. Для цього він має перемогти Тайсона Ф'юрі та заволодіти його поясом WBC. Проте українець може мати справу з проблемою.

Усику доведеться зробити вибір

Чемпіон планував встигнути вийти на ринг із Ф'юрі до того, як йому доведеться захищати один зі своїх наступних титулів. Але Тайсон переніс поєдинок через травму. Протистояння мало відбутися 17 лютого, натомість бій пройде 18 травня.

Олександр Усик на тренуванні ФК "Полісся". Фото: instagram.com/usykaa/

Олександр Красюк не виключає, що Тайсон Ф'юрі вшосте перенесе дату бою з Олександром Усиком. У такому разі українцеві доведеться відмовитися від поясу за версією IBF, адже він просто не встигне провести два бої з перервою у кілька тижнів чи місяць.

Команда Усика зробила пріоритетним спочатку захист поясу WBA, а потім підготовку до поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу. І тепер багато залежить від Тайсона Ф'юрі та його бажання битися з українцем.

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