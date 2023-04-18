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Усик, Фьюри, Джошуа и Уайлдер могут выйти на ринг в один вечер: что известно

18 апреля 2023 11:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Усик, Фьюри, Джошуа и Уайлдер могут выйти на ринг в один вечер
Александр Усик в телешоу. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

На Ближнем Востоке в ближайшие месяцы должно произойти масштабное событие в мире бокса. На ринг в один вечер выйдут лучшие представители супертяжелой весовой категории. 

Усик и Фьюри все же выйдут на ринг в один вечер, но есть нюанс, сообщает iFL TV

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Организаторы спортивных событий с Ближнего Востока проводят переговоры с представителями Тайсона Фьюри, Александра Усика, Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера. Они хотят пригласить самых известных представителей супертяжелого дивизиона на "Вечер бокса", который должен состояться в 2023 году в Саудовской Аравии. 

"Ведутся разговоры о том, что некоторые люди хотели бы провести бои Тайсона Фьюри против Александра Усика и Энтони Джошуа против Деонтея Уайлдера в рамках одного вечера бокса. Это будет стоить много денег, но спонсоры готовы к тратам ради такого эпического события. Все заинтересованные стороны уже обсуждают участие в этом проекте", — рассказал промоутер Эдди Хирн. 

Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри против Деонтея Уайлдера. Фото: REUTERS/Steve Marcus

Масштабный праздник бокса

Общая сумма средств на организацию такого события приблизится к 400 млн долларов. Пока не известно, с кем будут сражаться Усик, Фьюри, Уайлдер и Джошуа. 

Недавно появилась информация о том, что в Саудовской Аравии может состояться серия боев между четырьмя сильнейшими бойцами сверхтяжелого веса.

Напомним, в услугах Виктора Цыганкова заинтересовалось сразу несколько клубов. Ближайшим летом хавбек может покинуть "Жирону". 

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард дал характеристику Михаилу Мудрику. Он все еще ждет прогресс от украинца. 

Украинский полузащитник Руслан Малиновский стал запасных игроком "Марселя". Тренер команды объяснил это решение. 

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