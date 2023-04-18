Усик, Фьюри, Джошуа и Уайлдер могут выйти на ринг в один вечер

Александр Усик в телешоу. Фото: УНИАН

На Ближнем Востоке в ближайшие месяцы должно произойти масштабное событие в мире бокса. На ринг в один вечер выйдут лучшие представители супертяжелой весовой категории.

Усик и Фьюри все же выйдут на ринг в один вечер, но есть нюанс, сообщает iFL TV.

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Организаторы спортивных событий с Ближнего Востока проводят переговоры с представителями Тайсона Фьюри, Александра Усика, Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера. Они хотят пригласить самых известных представителей супертяжелого дивизиона на "Вечер бокса", который должен состояться в 2023 году в Саудовской Аравии.

"Ведутся разговоры о том, что некоторые люди хотели бы провести бои Тайсона Фьюри против Александра Усика и Энтони Джошуа против Деонтея Уайлдера в рамках одного вечера бокса. Это будет стоить много денег, но спонсоры готовы к тратам ради такого эпического события. Все заинтересованные стороны уже обсуждают участие в этом проекте", — рассказал промоутер Эдди Хирн.

Тайсон Фьюри против Деонтея Уайлдера. Фото: REUTERS/Steve Marcus

Масштабный праздник бокса

Общая сумма средств на организацию такого события приблизится к 400 млн долларов. Пока не известно, с кем будут сражаться Усик, Фьюри, Уайлдер и Джошуа.

Недавно появилась информация о том, что в Саудовской Аравии может состояться серия боев между четырьмя сильнейшими бойцами сверхтяжелого веса.

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