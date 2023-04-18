Усик, Ф'юрі, Джошуа та Вайлдер можуть вийти на ринг в один вечір

Олександр Усик у телешоу. Фото: УНІАН

На Близькому Сході найближчими місяцями має відбутися масштабна подія у світі боксу. На ринзі зустрінуться найкращі представники суперважкої вагової категорії.

Усик і Ф'юрі все ж таки вийдуть на ринг в один вечір, але є нюанс, повідомляє iFL TV.

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Організатори спортивних подій з Близького Сходу проводять переговори з представниками Тайсона Ф'юрі, Олександра Усика, Ентоні Джошуа та Деонтея Вайлдера. Вони хочуть запросити найвідоміших представників суперважкого дивізіону на "Вечір боксу", який має відбутися у 2023 році у Саудівській Аравії.

"Ведуться розмови про те, що деякі люди хотіли б провести бої Тайсона Ф'юрі проти Олександра Усика та Ентоні Джошуа проти Деонтея Вайлдера в рамках одного вечора боксу. Це коштуватиме багато грошей, але спонсори готові до витрат заради такої епічної події. Усі зацікавлені сторони вже обговорюють участь у цьому проєкті", — розповів промоутер Едді Хірн.

Тайсон Ф'юрі проти Деонтея Вайлдера. Фото: REUTERS/Steve Marcus

Масштабне свято боксу

Загальна сума коштів на організацію такої події наблизиться до 400 млн доларів. Поки не відомо, з ким боротимуться Усик, Ф'юрі, Уайлдер та Джошуа.

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