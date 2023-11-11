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Усик объяснил, почему победит Тайсона Фьюри

11 ноября 2023 13:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Усик объяснил, почему победит Тайсона Фьюри
Александр Усик. Фото: Twitter/Joshuaprofits_
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Чемпион мира по версии WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик рассказал о главном своем преимуществе над чемпионом мира по версии WBC Тайсона Фьюри. Украинец считает, что в его мотивации гораздо выше.

Об этом он заявил в интервью ВeanymanSports, передает Новини.LIVE.

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"Он велик, он сложен, он сильный. Но я немного меньше, у меня невероятно много мотивации и я голоден к боксу. Меня не мотивируют деньги. Меня не мотивируют какие-то материальные вещи. Меня волнует мой путь, по которому я иду. Я шел к этого 20 лет", — говорит Усик.

Окончательно известно, что бой состоится только в следующем году, но от этого желания украинца победить еще выше.

"Я думаю, что в феврале будет гонг. Мы будем боксировать за наследие этого столетия. Так что всех нас ждет битва маленького парня — победителя — и великого парня", — сказал Александр.

Фьюри будет сильнее чем с Нганну

Также, по словам украинского боксера, "Цыганский король" будет лучше готов, чем к противостоянию с Фрэнсисом Нганну.

"Фьюри просто недооценил Нганну, а Фрэнсис проделал хорошую работу в зале и в ринге. Мало кто давал Фрэнсису шансы. Даже когда меня спрашивали, я думал: "Да ну, мало, мало". Со мной Фьюри будет другим. Я думаю, что он сделает какие-то выводы из последнего боя. Но, опять же, мне вообще без разницы, каким он будет. Для меня главное, каким буду я", — считает Усик.

Напомним, Попов перейдет из "Динамо" в один из итальянских клубов.

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