Усик объяснил, почему победит Тайсона Фьюри

Александр Усик. Фото: Twitter/Joshuaprofits_

Чемпион мира по версии WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик рассказал о главном своем преимуществе над чемпионом мира по версии WBC Тайсона Фьюри. Украинец считает, что в его мотивации гораздо выше.

Об этом он заявил в интервью ВeanymanSports, передает Новини.LIVE.

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"Он велик, он сложен, он сильный. Но я немного меньше, у меня невероятно много мотивации и я голоден к боксу. Меня не мотивируют деньги. Меня не мотивируют какие-то материальные вещи. Меня волнует мой путь, по которому я иду. Я шел к этого 20 лет", — говорит Усик.

Окончательно известно, что бой состоится только в следующем году, но от этого желания украинца победить еще выше.

📢 The P4P rankings in, and talk of the city is Usyk holding strong at ESPN's three, with Lomachenko securing the 16th spot. На другой стороне, Fury является teetering на верхней 1000 очков.



🔥 Эти shifts highlight dynamic landscape of boxing's best, where… pic.twitter.com/JXWJVX7Pdr — READY TO FIGHT (@ReadyToFight_io) November 9, 2023

"Я думаю, что в феврале будет гонг. Мы будем боксировать за наследие этого столетия. Так что всех нас ждет битва маленького парня — победителя — и великого парня", — сказал Александр.

Фьюри будет сильнее чем с Нганну

Также, по словам украинского боксера, "Цыганский король" будет лучше готов, чем к противостоянию с Фрэнсисом Нганну.

"Фьюри просто недооценил Нганну, а Фрэнсис проделал хорошую работу в зале и в ринге. Мало кто давал Фрэнсису шансы. Даже когда меня спрашивали, я думал: "Да ну, мало, мало". Со мной Фьюри будет другим. Я думаю, что он сделает какие-то выводы из последнего боя. Но, опять же, мне вообще без разницы, каким он будет. Для меня главное, каким буду я", — считает Усик.

Напомним, Попов перейдет из "Динамо" в один из итальянских клубов.

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Усик ответил Фарион — получилось жестко и по-русски.