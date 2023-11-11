Усик пояснив, чому переможе Тайсона Ф`юрі

Олександр Усик. Фото: Twitter/Joshuaprofits_

Чемпіон світу за версією WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик розповів про головну свою перевагу над чемпіоном світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі. Українець вважає, що у нього мотивації значно вищі.

Про це він заявив в інтерв'ю ВeanymanSports, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

"Він великий, він складний, він сильний. Але я трохи менший, у мене неймовірно багато мотивації і я голодний до боксу. Мене не мотивують гроші. Мене не мотивують якісь матеріальні речі. Мене хвилює мій шлях, яким я йду. Я йшов до цього 20 років", — говорить Усик.

Вже остаточно відомо, що бій відбудеться лише наступного року, але від цього бажання українця перемогти ще вище.

📢 The P4P rankings are in, and the talk of the town is Usyk holding strong at ESPN's number three, with Lomachenko securing the 16th spot. On the other hand, Fury is teetering on the top ten's edge.



🔥 These shifts highlight the dynamic landscape of boxing's best, where… pic.twitter.com/JXWJVX7Pdr — READY TO FIGHT (@ReadyToFight_io) November 9, 2023

"Я думаю, що в лютому буде гонг. Ми будемо боксувати за спадщину цього століття. Так що всіх нас чекає битва маленького хлопця — переможця — і великого хлопця", — сказав Олександр.

Ф'юрі буде сильнішим ніж з Нганну

Також, за словами українського боксера, "Циганський король" буде краще готовий, ніж до протистояння з Френсісом Нганну.

"Ф'юрі просто недооцінив Нганну, а Френсіс зробив хорошу роботу в залі та в рингу. Мало хто давав Френсісу шанси. Навіть коли мене запитували, я думав: "Та ну, мало, мало". Зі мною Ф'юрі буде іншим. Я думаю, що він зробить якісь висновки з останнього бою. Але, знову ж таки, мені взагалі без різниці, яким він буде. Для мене головне, яким буду я", — вважає Усик.

Нагадаємо, Попов перейде з "Динамо" до одного з італійських клубів.

"Жирона" продасть Циганкова та поверне Ромеу.

Роналду зібрався повернутися до Європи наступного року.

Усик відповів Фаріон — вийшло жорстко і російською.