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Усик пояснив, чому переможе Тайсона Ф`юрі

11 листопада 2023 13:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Усик пояснив, чому переможе Тайсона Ф`юрі
Олександр Усик. Фото: Twitter/Joshuaprofits_
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Чемпіон світу за версією WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик розповів про головну свою перевагу над чемпіоном світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі. Українець вважає, що у нього мотивації значно вищі.

Про це він заявив в інтерв'ю ВeanymanSports, передає Новини.LIVE.

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"Він великий, він складний, він сильний. Але я трохи менший, у мене неймовірно багато мотивації і я голодний до боксу. Мене не мотивують гроші. Мене не мотивують якісь матеріальні речі. Мене хвилює мій шлях, яким я йду. Я йшов до цього 20 років", — говорить Усик.

Вже остаточно відомо, що бій відбудеться лише наступного року, але від цього бажання українця перемогти ще вище.

"Я думаю, що в лютому буде гонг. Ми будемо боксувати за спадщину цього століття. Так що всіх нас чекає битва маленького хлопця — переможця — і великого хлопця", — сказав Олександр. 

Ф'юрі буде сильнішим ніж з Нганну

Також, за словами українського боксера, "Циганський король" буде краще готовий, ніж до протистояння з Френсісом Нганну.

"Ф'юрі просто недооцінив Нганну, а Френсіс зробив хорошу роботу в залі та в рингу. Мало хто давав Френсісу шанси. Навіть коли мене запитували, я думав: "Та ну, мало, мало". Зі мною Ф'юрі буде іншим. Я думаю, що він зробить якісь висновки з останнього бою. Але, знову ж таки, мені взагалі без різниці, яким він буде. Для мене головне, яким буду я", — вважає Усик.

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