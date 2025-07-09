Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Усик показал кадры финальных дней подготовки к реваншу с Дюбуа

Усик показал кадры финальных дней подготовки к реваншу с Дюбуа

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 13:08
Усик показал удары, которые помогут ему победить Дюбуа
Александр Усик во время интервью. Кадр из видео

Через неделю в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли" состоится международный вечер бокса от промоутера Фрэнка Уоррена. Главным событием станет реванш за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниелем Дюбуа.

В первом поединке в августе 2023 года Усик победил Дюбуа нокаутом в девятом раунде, но матч, напоминает портал Новини.LIVE. 

Реклама
Читайте также:

На кону стоит не только возврат пояса IBF, но и уже ставший историческим статус абсолютного чемпиона. Александр Усик проходит финальные этапы подготовки в Испании.  

Усик показал, что ждет Дюбуа

Украинец опубликовал видео из лагеря, где отрабатывает удары на мешках, выполняет упражнения на баланс и реакцию, совмещая подготовку с редкими моментами отдыха. Между тренировками чемпион позволяет себе поиграть в компьютерные игры.

Бой может стать рекордным по посещаемости: более 83 000 билетов уже продано, а организаторы пытаются увеличить вместимость стадиона до 94 000 зрителей. Такой масштаб события во многом подтверждает статус крупнейшего боксерского вечера в Европе 2025 года. 

Напомним, легкоатлетка Юлия Левченко стала одной из самых популярных спортсменок Украины. 

Лидер "Динамо" на тренировке провел удушающий прием молодому одноклубнику. 

Дарья Квиткова снова оказалась в объятиях Владимира Бражко, отрицать роман стало бессмысленно. 

В жизни Сергея Бубки произошли серьезные изменения — что известно о жизни бывшего спортсмена. 

спорт Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа Бой Усик — Дюбуа
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации