Усик показал удары, которые помогут ему победить Дюбуа

Александр Усик во время интервью. Кадр из видео

Через неделю в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли" состоится международный вечер бокса от промоутера Фрэнка Уоррена. Главным событием станет реванш за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниелем Дюбуа.

В первом поединке в августе 2023 года Усик победил Дюбуа нокаутом в девятом раунде, но матч, напоминает портал Новини.LIVE.

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Украинец опубликовал видео из лагеря, где отрабатывает удары на мешках, выполняет упражнения на баланс и реакцию, совмещая подготовку с редкими моментами отдыха. Между тренировками чемпион позволяет себе поиграть в компьютерные игры.

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