Усик показал удары, которые помогут ему победить Дюбуа

Усик показал кадры финальных дней подготовки к реваншу с Дюбуа
Через неделю в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли" состоится международный вечер бокса от промоутера Фрэнка Уоррена. Главным событием станет реванш за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниелем Дюбуа.
В первом поединке в августе 2023 года Усик победил Дюбуа нокаутом в девятом раунде, но матч, напоминает портал Новини.LIVE.
На кону стоит не только возврат пояса IBF, но и уже ставший историческим статус абсолютного чемпиона. Александр Усик проходит финальные этапы подготовки в Испании.
Усик показал, что ждет Дюбуа
Украинец опубликовал видео из лагеря, где отрабатывает удары на мешках, выполняет упражнения на баланс и реакцию, совмещая подготовку с редкими моментами отдыха. Между тренировками чемпион позволяет себе поиграть в компьютерные игры.
Бой может стать рекордным по посещаемости: более 83 000 билетов уже продано, а организаторы пытаются увеличить вместимость стадиона до 94 000 зрителей. Такой масштаб события во многом подтверждает статус крупнейшего боксерского вечера в Европе 2025 года.
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