Усик показав удари, які допоможуть йому перемогти Дюбуа

Олександр Усик під час інтерв'ю. Кадр із відео

Через тиждень у Лондоні на легендарному стадіоні "Вемблі" відбудеться міжнародний вечір боксу від промоутера Френка Воррена. Головною подією стане реванш за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між українцем Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа.

У першому поєдинку в серпні 2023 року Усик переміг Дюбуа нокаутом у дев'ятому раунді, але матч, нагадує портал Новини.LIVE.

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На кону стоїть не тільки повернення пояса IBF, а й статус абсолютного чемпіона, що вже став історичним. Олександр Усик проходить фінальні етапи підготовки в Іспанії.

Усик показав, що чекає Дюбуа

Українець опублікував відео з табору, де відпрацьовує удари на мішках, виконує вправи на баланс та реакцію, поєднуючи підготовку з рідкісними моментами відпочинку. Між тренуваннями чемпіон дозволяє собі пограти в комп'ютерні ігри.

Бій може стати рекордним за відвідуваністю: понад 83 000 квитків уже продано, а організатори намагаються збільшити місткість стадіону до 94 000 глядачів. Такий масштаб події багато в чому підтверджує статус найбільшого боксерського вечора в Європі 2025 року.

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