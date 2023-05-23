Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Усик будет противостоять Дюбуа: известно, где состоится бой arrow

Усик будет противостоять Дюбуа: известно, где состоится бой

23 мая 2023 21:10
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Усик будет противостоять Дюбуа: известно, где состоится бой
Усик во время пресс-конференции. Фото: Matchroom Boxing
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Поединок чемпиона мира по версиям WBO, IBF, WBA в супертяжелом весе Александра Усика и главного претендента по линии WBA британца Даниэля Дюбуа может состояться во Вроцлаве.

Об этом сообщил промоутер украинца Александр Красюк в комментарии Чемпиону.

Читайте также:

По словам Красюка, бой в Польше хотят сделать для украинцев, которых там проживает большое количество.

На этом стадионе хотят провести бой Усик — Дюбуа. Фото: google.com

Для боя в Польше нужно победить на промоутерских торгах

Красюк отметил, что местные власти Вроцлава активно поддерживают идею такого поединка.

"Мы хотим устроить этот поединок во Вроцлаве. В начале августа, на том же футбольном стадионе, на котором в сентябре 2011 года Виталий Кличко боксировал с Томашем Адамеком. У местных муниципальных властей есть заинтересованность провести в своем городе такой мегафайт. Активную позицию занимает мэр города. Мы хотим устроить не просто спортивное мероприятие, а большой фестиваль, в рамках которого реализуем благотворительные проекты помощи украинцам", — сказал промоутер Усика.

25 мая Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назначила промоутерские торги на организацию боя Усик — Дюбуа. Если сторона украинца предложит большую сумму, то бой пройдет во Вроцлаве.

В команде британца надеются провести бой в Великобритании.

На текущий момент у Усика в карьере 20 побед, из которых 13 нокаутом. Дюбуа 19 раз выигрывал, из них 18 боев досрочно, и имеет одно поражение.

Напомним, ранее Тайсон Фьюри предложил Усику сразиться летом на "Уэмбли".

Жена Усика Екатерина поддержала Василия Ломаченко после поражения Хейни.

Александр Зинченко оказался в символической сборной АПЛ от Джейми Каррагера.

Украинский тренер Сергей Ребров подверг критике "Барселону" из-за обращения к россиянам.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

19:22 Мудрик не нужен "Челси": клуб принял решение по игроку

23:20Пилот Karaya рассказал, почему в РФ произошло массовое падение авиации

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас