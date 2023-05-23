Усик будет противостоять Дюбуа: известно, где состоится бой

Усик во время пресс-конференции. Фото: Matchroom Boxing

Поединок чемпиона мира по версиям WBO, IBF, WBA в супертяжелом весе Александра Усика и главного претендента по линии WBA британца Даниэля Дюбуа может состояться во Вроцлаве.

Об этом сообщил промоутер украинца Александр Красюк в комментарии Чемпиону.

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На этом стадионе хотят провести бой Усик — Дюбуа. Фото: google.com

Для боя в Польше нужно победить на промоутерских торгах

Красюк отметил, что местные власти Вроцлава активно поддерживают идею такого поединка.

"Мы хотим устроить этот поединок во Вроцлаве. В начале августа, на том же футбольном стадионе, на котором в сентябре 2011 года Виталий Кличко боксировал с Томашем Адамеком. У местных муниципальных властей есть заинтересованность провести в своем городе такой мегафайт. Активную позицию занимает мэр города. Мы хотим устроить не просто спортивное мероприятие, а большой фестиваль, в рамках которого реализуем благотворительные проекты помощи украинцам", — сказал промоутер Усика.

25 мая Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назначила промоутерские торги на организацию боя Усик — Дюбуа. Если сторона украинца предложит большую сумму, то бой пройдет во Вроцлаве.

В команде британца надеются провести бой в Великобритании.

На текущий момент у Усика в карьере 20 побед, из которых 13 нокаутом. Дюбуа 19 раз выигрывал, из них 18 боев досрочно, и имеет одно поражение.

Напомним, ранее Тайсон Фьюри предложил Усику сразиться летом на "Уэмбли".

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