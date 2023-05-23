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Усик протистоятиме Дюбуа: відомо, де відбудеться бій

23 травня 2023 21:10
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Усик протистоятиме Дюбуа: відомо, де відбудеться бій
Усик під час пресконференції. Фото: Matchroom Boxing
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Поєдинок чемпіона світу за версіями WBO, IBF, WBA у суперважкій вазі Олександра Усика та головного претендента за лінією WBA британця Даніеля Дюбуа може відбутися у Вроцлаві.

Про це повідомив промоутер українця Олександр Красюк в коментарі Чемпіону.

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За словами Красюка, бій в Польщі хочуть зробити для українців, яких там проживає велика кількість.

На цьому стадіоні хочуть провести бій Усик — Дюбуа. Фото: google.com

Для бою в Польщі потрібно перемогти на промоутерських торгах

Красюк зазначив, що місцева влада Вроцлава активно підтримує ідею такого поєдинку.

"Ми хочемо влаштувати цей поєдинок у Вроцлаві. На початку серпня, на тому самому футбольному стадіоні, на якому у вересні 2011 року Віталій Кличко боксував із Томашем Адамеком. У місцевої муніципальної влади є зацікавленість провести у своєму місті такий мегафайт. Активну позицію займає і мер міста. Ми хочемо влаштувати не просто спортивний захід, а великий фестиваль, у межах якого реалізуємо благодійні проєкти допомоги українцям", — сказав промоутер Усика.

На 25 травня Всесвітня боксерська асоціація (WBA) призначила промоутерські торги на організацію бою Усик — Дюбуа. Якщо сторона українця запропонує більшу суму, то бій пройде у Вроцлаві.

У команді британця сподіваються провести бій у Великій Британії.

Наразі в Усика в кар’єрі 20 перемог, з яких 13 нокаутом. Дюбуа 19 разів вигравав, з них 18 разів достроково, та має одну поразку.

Нагадаємо, раніше Тайсон Ф'юрі запропонував Усику битися влітку на "Вемблі".

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