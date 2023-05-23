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Зинченко оказался в символической сборной АПЛ от Каррагера

23 мая 2023 13:14
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Зинченко оказался в символической сборной АПЛ от Каррагера
Зинченко получил признание от легенды "Ливерпуля". Фото: arsenal.com
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Легендарный бывший защитник "Ливерпуля" и сборной Англии Джейми Каррагер включил украинского левого защитника лондонского "Арсенала" Александра Зинченко в символическую сборную текущего сезона Английской премьер-лиги.

Специалист определил в символическую сборную двух игроков "канониров", сообщает Daily Mail.

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В символической сборной оказались четыре игрока "Манчестер Сити", два представителя "Арсенала", "Ливерпуля" и "Ньюкасла", еще один игрок представляет "Тоттенхэм".

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Символическая сборная АПЛ от Каррагера:

Вратарь: Алиссон ("Ливерпуль");

Защитники: Киран Триппьер ("Ньюкасл"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Свен Ботман ("Ньюкасл"), Александр Зинченко ("Арсенал");

Полузащитники: Мартин Эдегор ("Арсенал"), Родри, Кевин Де Брюйне (оба из "Манчестер Сити");

Нападающие: Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити").

В нынешнем сезоне Зинченко провел за "Арсенал" 35 матчей, в которых забил один мяч и сделал две голевые передачи.

Ранее Александр также был внесен в символическую сборную сезона АПЛ от EA Sports.

Напомним, Зинченко и Влада Седан ждут второго ребенка. Пара опубликовала в своих социальных сетях фото УЗИ.

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