Зинченко оказался в символической сборной АПЛ от Каррагера
Легендарный бывший защитник "Ливерпуля" и сборной Англии Джейми Каррагер включил украинского левого защитника лондонского "Арсенала" Александра Зинченко в символическую сборную текущего сезона Английской премьер-лиги.
Специалист определил в символическую сборную двух игроков "канониров", сообщает Daily Mail.
В символической сборной оказались четыре игрока "Манчестер Сити", два представителя "Арсенала", "Ливерпуля" и "Ньюкасла", еще один игрок представляет "Тоттенхэм".
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Символическая сборная АПЛ от Каррагера:
Вратарь: Алиссон ("Ливерпуль");
Защитники: Киран Триппьер ("Ньюкасл"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Свен Ботман ("Ньюкасл"), Александр Зинченко ("Арсенал");
Полузащитники: Мартин Эдегор ("Арсенал"), Родри, Кевин Де Брюйне (оба из "Манчестер Сити");
Нападающие: Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити").
В нынешнем сезоне Зинченко провел за "Арсенал" 35 матчей, в которых забил один мяч и сделал две голевые передачи.
Ранее Александр также был внесен в символическую сборную сезона АПЛ от EA Sports.
Напомним, Зинченко и Влада Седан ждут второго ребенка. Пара опубликовала в своих социальных сетях фото УЗИ.
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