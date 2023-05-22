Лунин уйдет из "Реала": клуб нашел неожиданную замену

Давид Оспина на матче сборной. Фото: twitter.com/D_Ospina1

Основной голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа в летнее межсезонья может получить нового дублера. Украинца Андрея Лунина сменит опытный колумбиец Давид Оспина.

Из-за решения Лунина об уходе руководство клуба согласно на следующий сезон подписать измученного травмами 34-летнего ветерана, сообщает belgoal.com.

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Не пугает даже травма колумбийца

В кандидатуре выступающего за "Аль-Наср" Оспины видят основного сменщика Куртуа. Мадридцев даже не отпугнула травма голкипера, из-за которой он на длительный период остался без футбола.

Оспина в текущем сезоне провел 14 матчей за "Аль-Наср". Ранее колумбиец выступал за такие топовые европейские клубы как "Арсенал" и "Наполи".

Авторитетный статистический портал Transfermarkt.de оценивает стоимость ветерана в 4,50 млн евро.

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