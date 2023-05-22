Лунін піде з "Реалу": клуб знайшов несподівану заміну
Основний голкіпер мадридського "Реала" Тібо Куртуа у літнє міжсезоння може отримати нового дублера. Українця Андрія Луніна змінить досвідчений колумбієць Давид Оспіна.
Завдяки рішенню Луніна про завершення співпраці керівництво клубу погодилося на наступний сезон підписати змученого травмами 34-річного ветерана, повідомляє belgoal.com.
Джерело розповіло, що в "Реалі" екстрено шукають заміну Луніну, який вирішив залишити команду через нестачу ігрової практики.
Не лякає навіть травма колумбійця
У кандидатурі Оспіни, який виступає за "Аль-Наср", бачать основного змінника Куртуа. Мадридців навіть не налякала травма голкіпера, через яку він на тривалий період залишився без футболу.
Оспіна цього сезону провів 14 матчів за "Аль-Наср". Раніше колумбієць виступав за такі топові європейські клуби як "Арсенал" та "Наполі".
Авторитетний статистичний портал Transfermarkt.de оцінює вартість ветерана в 4,5 млн євро.
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