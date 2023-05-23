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Зінченко опинився у символічній збірній АПЛ від Каррагера

23 травня 2023 13:14
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Зінченко опинився у символічній збірній АПЛ від Каррагера
Зінченко отримав зізнання від легенди "Ліверпуля". Фото: arsenal.com
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Легендарний колишній захисник "Ліверпуля" та збірної Англії Джеймі Каррагер включив українського лівого захисника лондонського "Арсеналу" Олександра Зінченка до символічної збірної цього сезону Англійської прем'єр-ліги.

Фахівець вніс до символічної збірної двох гравців "канонірів", повідомляє Daily Mail.

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У символічній збірній опинилися чотири гравці "Манчестер Сіті", два представники "Арсеналу", "Ліверпуля" та "Ньюкасла", ще один гравець представляє "Тоттенгем".

Джеймі Каррагер є одним із найавторитетніших експертів на англійському ТБ. Фото: PA

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Символічна збірна АПЛ від Каррагера:

Воротар: Аліссон ("Ліверпуль");

Захисники: Кіран Тріпп'єр ("Ньюкасл"), Рубен Діаш ("Манчестер Сіті"), Свен Ботман ("Ньюкасл"), Олександр Зінченко ("Арсенал");

Півзахисники: Мартін Едегор ("Арсенал"), Родрі, Кевін Де Брюйне (обидва з "Манчестер Сіті");

Нападники: Мохамед Салах ("Ліверпуль"), Гаррі Кейн ("Тоттенгем"), Ерлінг Холанд ("Манчестер Сіті").

Цього сезону Зінченко провів за "Арсенал" 35 матчів, у яких забив один м'яч і зробив дві гольові передачі.

Раніше Олександра також було внесено до символічної збірної сезону АПЛ від EA Sports.

Нагадаємо, Зінченко та Влада Седан чекають на другу дитину . Пара опублікувала у своїх соціальних мережах фото УЗД.

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