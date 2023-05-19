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Артета рассказал о будущем Зинченко в "Арсенале"

19 мая 2023 14:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Артета рассказал о будущем Зинченко в "Арсенале"
Александр Зинченко в матче за "Арсенал". Фото: Reuters/Lee Smith
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета поделился информацией о состоянии здоровье Александра Зинченко. Защитник недавно получил травму, которая не позволяет ему выходить на поле в конце сезона. 

Зинченко пропустит поединок против "Ноттингем Форест", сообщает официальный сайт "Арсенала". 

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Защитник сборной Украины Александр Зинченко будет вынужден пропустить оставшиеся матчи лондонского "Арсенала" в сезоне 2022/2023. Футболист продолжает восстанавливаться от повреждения икроножной мышцы.

Зинченко и Уокер
Зинченко борется с Уокером. Фото: Reuters/Lee Smith

Потери "канониров" 

Микель Артета подтвердил, что "Арсенал" понес сразу несколько потерь перед финишем сезона в английской Премьер-лиге. Защитники Вильям Салиба и Александр Зинченко не сыграют в ближайшую субботу против "Ноттингем Форест". Не известно, успеет ли украинец восстановиться до июня, чтобы принять участие в матчах национальной сборной в отборе на Евро-2024. 

Также травмирован Габриэль Жезус. Наставник "канониров" заявил, что бразильский форвард пропустит остаток сезона из-за "неприятного повреждения". 

За два тура до финиша АПЛ "Арсенал" идет на втором месте. Команда отстает от "Манчестер Сити" на четыре очка. У подопечных Хосепа Гвардиола есть матч в запасе. 

Зинченко забил один гол и сделал две результативные передачи в 27 матчах за "Арсенал". 

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