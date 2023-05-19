Артета рассказал о будущем Зинченко в "Арсенале"

Александр Зинченко в матче за "Арсенал". Фото: Reuters/Lee Smith

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета поделился информацией о состоянии здоровье Александра Зинченко. Защитник недавно получил травму, которая не позволяет ему выходить на поле в конце сезона.

Зинченко пропустит поединок против "Ноттингем Форест", сообщает официальный сайт "Арсенала".

Читайте также:

Защитник сборной Украины Александр Зинченко будет вынужден пропустить оставшиеся матчи лондонского "Арсенала" в сезоне 2022/2023. Футболист продолжает восстанавливаться от повреждения икроножной мышцы.

Зинченко борется с Уокером. Фото: Reuters/Lee Smith

Потери "канониров"

Микель Артета подтвердил, что "Арсенал" понес сразу несколько потерь перед финишем сезона в английской Премьер-лиге. Защитники Вильям Салиба и Александр Зинченко не сыграют в ближайшую субботу против "Ноттингем Форест". Не известно, успеет ли украинец восстановиться до июня, чтобы принять участие в матчах национальной сборной в отборе на Евро-2024.

Также травмирован Габриэль Жезус. Наставник "канониров" заявил, что бразильский форвард пропустит остаток сезона из-за "неприятного повреждения".

За два тура до финиша АПЛ "Арсенал" идет на втором месте. Команда отстает от "Манчестер Сити" на четыре очка. У подопечных Хосепа Гвардиола есть матч в запасе.

Зинченко забил один гол и сделал две результативные передачи в 27 матчах за "Арсенал".

Напомним, хорват Иван Ракитич назвал причину выхода "Севильи" в финал Лиги Европы.

Боксер Александр Усик и его жена Екатерина отпраздновали День вышиванки в необычных нарядах.

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков может начать следующий сезон в другом клубе.

"Челси" решил летом отпустить Михаила Мудрика в другую команду. Но украинский футболист изменил подход к тренировкам для того, чтобы остаться в клубе.

Киевское "Динамо" может подписать Романа Яремчука и Андрея Ярмоленко.