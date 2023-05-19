Артета рассказал о будущем Зинченко в "Арсенале"
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета поделился информацией о состоянии здоровье Александра Зинченко. Защитник недавно получил травму, которая не позволяет ему выходить на поле в конце сезона.
Зинченко пропустит поединок против "Ноттингем Форест", сообщает официальный сайт "Арсенала".
Защитник сборной Украины Александр Зинченко будет вынужден пропустить оставшиеся матчи лондонского "Арсенала" в сезоне 2022/2023. Футболист продолжает восстанавливаться от повреждения икроножной мышцы.
Потери "канониров"
Микель Артета подтвердил, что "Арсенал" понес сразу несколько потерь перед финишем сезона в английской Премьер-лиге. Защитники Вильям Салиба и Александр Зинченко не сыграют в ближайшую субботу против "Ноттингем Форест". Не известно, успеет ли украинец восстановиться до июня, чтобы принять участие в матчах национальной сборной в отборе на Евро-2024.
Также травмирован Габриэль Жезус. Наставник "канониров" заявил, что бразильский форвард пропустит остаток сезона из-за "неприятного повреждения".
За два тура до финиша АПЛ "Арсенал" идет на втором месте. Команда отстает от "Манчестер Сити" на четыре очка. У подопечных Хосепа Гвардиола есть матч в запасе.
Зинченко забил один гол и сделал две результативные передачи в 27 матчах за "Арсенал".
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