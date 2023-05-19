Артета розповів про майбутнє Зінченка в "Арсеналі"

Олександр Зінченко у матчі за "Арсенал". Фото: Reuters/Lee Smith

Головний тренер лондонського "Арсеналу" Мікель Артета поділився інформацією про стан здоров'я Олександра Зінченка. Захисник нещодавно зазнав травми, яка не дозволяє йому виходити на поле наприкінці сезону.

Зінченко пропустить поєдинок проти "Ноттінгем Форест", повідомляє офіційний сайт "Арсеналу".

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Захисник збірної України Олександр Зінченко буде змушений пропустити матчі лондонського "Арсеналу" в сезоні 2022/2023. Футболіст продовжує відновлюватися від пошкодження литкового м'яза.

Зінченко бореться із Вокером. Фото: Reuters/Lee Smith

Втрати "канонірів"

Мікель Артета підтвердив, що "Арсенал" зазнав одразу кількох втрат перед фінішем сезону в англійській Прем'єр-лізі. Захисники Вільям Саліба та Олександр Зінченко не зіграють у найближчу суботу проти "Ноттінгем Форест". Не відомо, чи встигне українець відновитися до червня, щоб взяти участь у матчах національної збірної у відборі на Євро-2024.

Також травмовано Габріеля Жезуса. Наставник "канонірів" заявив, що бразильський форвард пропустить решту сезону через "неприємне пошкодження".

За два тури до фінішу АПЛ "Арсенал" йде на другому місці. Команда відстає від "Манчестер Сіті" на чотири очки. Підопічні Хосепа Гвардіола мають матч у запасі.

Зінченко забив один гол і зробив дві результативні передачі у 27 матчах за "Арсенал".

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