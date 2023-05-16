Зинченко назвал кумира своего детства
Фулбек лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко рассказал, кем из футболистов он восхищался в детстве. Так, защитник признался, что наибольшее впечатление на него производила игра легендарного бразильца Роналдиньо.
Об этом спортсмен заявил в интервью Daily Mail.
Зинченко обожал Роналдиньо
Защитник "Арсенала" Александр Зинченко поделился мыслями о своем жизненном опыте, а также рассказал о главном уроке, который он извлек для себя во время карьеры футболиста.
"На протяжении своей карьеры я сталкивался с большим количеством удивительного. Урок, который я извлек из этого — надо быть последовательным, сохранять голову холодной и верить в то, что делаешь. Верить, что можешь добиться всего, потому что в этой жизни можешь делать все, что хочешь", — отметил Зинченко.
Игрок сборной Украины признался, что легенда "Барселоны" Роналдиньо был кумиром его детства, хотя по амплуа они совсем разные футболисты.
"В детстве моим кумиром был Роналдиньо в "Барселоне", хотя мы совершенно разные игроки с ним", — заявил Зинченко.
Александр Зинченко на данный момент травмирован. Ранее в СМИ появилась информация, что украинец в этом сезоне больше не сыграет.
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