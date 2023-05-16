Зінченко назвав кумира свого дитинства

Захисник лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко. Фото: Reuters/LEE SMITH

Фулбек лондонського "Арсеналу" та збірної України Олександр Зінченко розповів, хто з футболістів подобався йому в дитинстві. Так, захисник зізнався, що найбільше враження на нього справляла гра легендарного бразильця Роналдіньо.

Про це спортсмен заявив в інтерв'ю Daily Mail.

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Захисник "Арсеналу" Олександр Зінченко поділився думками про свій життєвий досвід, а також розповів про головний урок, який він виніс для себе під час кар'єри футболіста.

Роналдіньо проти Серхіо Рамоса. Фото: Instagram/ronaldinho

"Протягом своєї кар'єри я стикався з великою кількістю дивовижного. Урок, який я виніс із цього — треба бути послідовним, зберігати голову холодною і вірити в те, що робиш. Вірити, що можеш досягти всього, тому що в цьому житті можеш робити все, що хочеш", — зазначив Зінченко.

Гравець збірної України зізнався, що легенда "Барселони" Роналдіньо був кумиром його дитинства, хоча за амплуа вони зовсім різні футболісти.

"У дитинстві моїм кумиром був Роналдіньо в "Барселоні", хоча ми абсолютно різні гравці з ним", — заявив Зінченко.

Олександр Зінченко наразі травмований. Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що українець цього сезону більше не зіграє.

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