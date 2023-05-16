Завацька провела видовищну гру в Мадриді: як закінчився матч з Соріано
Катаріна Завацька стартувала з вольової перемоги в основній сітці турніру ITF W100 в Мадриді. У поєдинку 1/16 фіналу українська тенісистка в трьох сетах здолала іспанку Марту Соріано Сантьяго.
Про це повідомляє Sport.ua.
Завацька здійснила камбек
Катаріна Завацька впоралась з іспанською тенісисткою Мартою Соріано Сантьяго в першому раунді основи 100-тисячника в Мадриді. Поєдинок тривав дві години 11 хвилин.
Українка віддала стартовий сет, але зуміла переломити хід гри: спочатку впевнено забрала другу партію, а потім довела справу до перемоги в завершальному сеті.
Варто зазначити, що це була перша очна зустріч спортсменок в кар'єрі.
ITF W100 Мадрид. 1/16 фіналу
Катаріна Завацька (Україна) — Марта Соріано Сантьяго (Іспанія) — 3:6, 6:2, 6:2
В наступному колі змагання Катаріна Завацька поміряється силами з данською тенісисткою Кларою Таусон.
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