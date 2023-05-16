Завацька провела видовищну гру в Мадриді: як закінчився матч з Соріано

Українська тенісистка Катаріна Завацька. Фото: Instagram/katya_zavatska_

Катаріна Завацька стартувала з вольової перемоги в основній сітці турніру ITF W100 в Мадриді. У поєдинку 1/16 фіналу українська тенісистка в трьох сетах здолала іспанку Марту Соріано Сантьяго.

Про це повідомляє Sport.ua.

Читайте також:

Завацька здійснила камбек

Катаріна Завацька впоралась з іспанською тенісисткою Мартою Соріано Сантьяго в першому раунді основи 100-тисячника в Мадриді. Поєдинок тривав дві години 11 хвилин.

Катаріна Завацька на одному з турнірів. Фото: Instagram/katya_zavatska_

Українка віддала стартовий сет, але зуміла переломити хід гри: спочатку впевнено забрала другу партію, а потім довела справу до перемоги в завершальному сеті.

Варто зазначити, що це була перша очна зустріч спортсменок в кар'єрі.

ITF W100 Мадрид. 1/16 фіналу

Катаріна Завацька (Україна) — Марта Соріано Сантьяго (Іспанія) — 3:6, 6:2, 6:2

В наступному колі змагання Катаріна Завацька поміряється силами з данською тенісисткою Кларою Таусон.

Нагадаємо, вінгер "Челсі" Михайло Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру.

Боксер Олександр Усик зіграє на рингу з двома чемпіонами.

Каталонську "Барселону" можуть усунути від участі у Лізі чемпіонів.

"ПСЖ" замінить Мессі зіркою з "Манчестер Сіті".