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Завацька провела видовищну гру в Мадриді: як закінчився матч з Соріано

16 травня 2023 19:15
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Завацька провела видовищну гру в Мадриді: як закінчився матч з Соріано
Українська тенісистка Катаріна Завацька. Фото: Instagram/katya_zavatska_
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Катаріна Завацька стартувала з вольової перемоги в основній сітці турніру ITF W100 в Мадриді. У поєдинку 1/16 фіналу українська тенісистка в трьох сетах здолала іспанку Марту Соріано Сантьяго. 

Про це повідомляє Sport.ua.

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Катаріна Завацька впоралась з іспанською тенісисткою Мартою Соріано Сантьяго в першому раунді основи 100-тисячника в Мадриді. Поєдинок тривав дві години 11 хвилин. 

Завацкая
Катаріна Завацька на одному з турнірів. Фото: Instagram/katya_zavatska_

Українка віддала стартовий сет, але зуміла переломити хід гри: спочатку впевнено забрала другу партію, а потім довела справу до перемоги в завершальному сеті. 

Варто зазначити, що це була перша очна зустріч спортсменок в кар'єрі.  

ITF W100 Мадрид. 1/16 фіналу

Катаріна Завацька (Україна) — Марта Соріано Сантьяго (Іспанія) — 3:6, 6:2, 6:2

В наступному колі змагання Катаріна Завацька поміряється силами з данською тенісисткою Кларою Таусон. 

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