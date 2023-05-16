Завацкая провела зрелищную игру в Мадриде: как закончился матч с Сориано
Катарина Завацкая стартовала с волевой победы в основной сетке турнира ITF W100 в Мадриде. В поединке 1/16 финала украинская теннисистка в трех сетах одолела испанку Марту Сориано Сантьяго.
Об этом сообщает Sport.ua.
Завацкая совершила камбек
Катарина Завацкая справилась с испанской теннисисткой Мартой Сориано Сантьяго в первом раунде основы 100-тысячника в Мадриде. Поединок длился два часа 11 минут.
Украинка отдала стартовый сет, но сумела переломить ход игры: сначала уверенно забрала вторую партию, а затем довела дело до победы в заключительном сете.
Следует отметить, что это была первая очная встреча спортсменок в карьере.
ITF W100. 1/16 финала
Катарина Завацкая (Украина) — Марта Сориано Сантьяго (Испания) — 3:6, 6:2, 6:2
В следующем круге соревнования Катарина Завацкая померяется силами с датской теннисисткой Кларой Таусон.
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