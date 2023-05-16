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Завацкая провела зрелищную игру в Мадриде: как закончился матч с Сориано

16 мая 2023 19:15
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Завацкая провела зрелищную игру в Мадриде: как закончился матч с Сориано
Украинская теннисистка Катарина Завацкая. Фото: Instagram/katya_zavatska_
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Катарина Завацкая стартовала с волевой победы в основной сетке турнира ITF W100 в Мадриде. В поединке 1/16 финала украинская теннисистка в трех сетах одолела испанку Марту Сориано Сантьяго.

Об этом сообщает Sport.ua.

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Катарина Завацкая справилась с испанской теннисисткой Мартой Сориано Сантьяго в первом раунде основы 100-тысячника в Мадриде. Поединок длился два часа 11 минут.

Завацкая
Катарина Завацкая на одном из турниров. Фото: Instagram/katya_zavatska_

Украинка отдала стартовый сет, но сумела переломить ход игры: сначала уверенно забрала вторую партию, а затем довела дело до победы в заключительном сете.

Следует отметить, что это была первая очная встреча спортсменок в карьере.

ITF W100. 1/16 финала

Катарина Завацкая (Украина) — Марта Сориано Сантьяго (Испания) — 3:6, 6:2, 6:2

В следующем круге соревнования Катарина Завацкая померяется силами с датской теннисисткой Кларой Таусон.

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