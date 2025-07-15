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Главная Спорт Усик раскритиковал Фьюри за общение с человеком Путина

Усик раскритиковал Фьюри за общение с человеком Путина

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 17:11
Усик раскритиковал участие Фьюри в мероприятии россиян и опроверг их трилогию
Александр Усик. Фото: Reuters

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик не оставил без внимания действия своего бывшего соперника Тайсона Фьюри. Британец ранее поддержал россиянина, который близок к Владимиру Путину.

Ситуацию с Фьюри Усик прокомментировал в интервью YouTube-каналу The Stomping Ground.

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Ранее Тайсон стал гостем вечера бокса Всемирной боксерской ассоциации (IBA) в Стамбуле. Председателем IBA является приближенный к Владимиру Путину функционер Умар Кремлев.

Как Усик отреагировал на Фьюри

Усик назвал Кремлева человеком, который помогает российским солдатам, и выразил недовольство тем, почему богатый и успешный Фьюри поддерживает его.

"Это не мое дело, но я не понимаю, почему Тайсон это делает. Я не осуждаю, но это плохой парень", — заявил украинец.

Также Усик опроверг слухи о трилогии с Фьюри, отметив, что сейчас сосредоточен на предстоящем боем против Даниэля Дюбуа, который состоится 19 июля в Лондоне

Усик отметил, что разговоры о реванше с Фьюри, который анонсировал их третий бой на 18 мая, состоятся после поединка с Дюбуа.

Напомним, президент ФИФА Джанни Инфантино выигранный "Челси" кубок победителя КЧМ подарил Дональду Трампу.

Определился транслятор матчей украинских клубов в квалификации еврокубков.

Мадридский "Реал" планирует отдать Андрея Лунина в испанский клуб.

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Александр Усик бокс Тайсон Фьюри супертяжелый вес украинские боксеры
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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