Усик раскритиковал участие Фьюри в мероприятии россиян и опроверг их трилогию

Александр Усик. Фото: Reuters

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик не оставил без внимания действия своего бывшего соперника Тайсона Фьюри. Британец ранее поддержал россиянина, который близок к Владимиру Путину.

Ситуацию с Фьюри Усик прокомментировал в интервью YouTube-каналу The Stomping Ground.

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Как Усик отреагировал на Фьюри

Усик назвал Кремлева человеком, который помогает российским солдатам, и выразил недовольство тем, почему богатый и успешный Фьюри поддерживает его.

"Это не мое дело, но я не понимаю, почему Тайсон это делает. Я не осуждаю, но это плохой парень", — заявил украинец.

Также Усик опроверг слухи о трилогии с Фьюри, отметив, что сейчас сосредоточен на предстоящем боем против Даниэля Дюбуа, который состоится 19 июля в Лондоне

Усик отметил, что разговоры о реванше с Фьюри, который анонсировал их третий бой на 18 мая, состоятся после поединка с Дюбуа.

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