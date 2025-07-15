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Головна Спорт Усик розкритикував Ф’юрі за спілкування з людиною Путіна

Усик розкритикував Ф’юрі за спілкування з людиною Путіна

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 17:11
Усик розкритикував участь Ф’юрі у заході росіян й спростував їх трилогію
Олександр Усик. Фото: Reuters

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик не залишив без уваги дії свого колишнього суперника Тайсона Ф'юрі. Британець раніше підтримав росіянина, який близький до Володимира Путіна.

Ситуацію з Ф'юрі Усик прокоментував у інтерв'ю YouTube-каналу The Stomping Ground.

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Раніше Тайсон став гостем вечора боксу Всесвітньої боксерської асоціації (IBA) у Стамбулі. Головою IBA є наближений до Володимира Путіна функціонер Умар Кремльов.

Як Усик відреагував на Ф'юрі

Усик назвав Кремльова людиною, яка допомагає російським солдатам, і висловив незадоволенням тим, чому багатий і успішний Ф’юрі підтримує його.

"Це не моя справа, але я не розумію, чому Тайсон це робить. Я не засуджую, але це поганий хлопець", — заявив українець.

Також Усик спростував чутки про трилогію з Ф’юрі, зазначивши, що зараз зосереджений на майбутньому бою проти Даніеля Дюбуа, який відбудеться 19 липня в Лондоні

Усик наголосив, що розмови про реванш із Ф’юрі, який анонсував їх третій бій на 18 травня, відбудуться після поєдинку з Дюбуа.

Нагадаємо, президент ФІФА Джанні Інфантіно виграний "Челсі" кубок переможця КЧС подарував Дональду Трампу.

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Олександр Усик бокс Тайсон Ф'юрі суперважка вага українські боксери
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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