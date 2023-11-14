Усик рассказал, когда планирует сыграть за Полесье в УПЛ

Александр Усик готовится к бою. Скриншот YouTube

Украинский спортсмен Александр Усик продолжит развивать свою футбольную карьеру. Он собирается сыграть за "Полесье" в украинской Премьер-лиге (УПЛ).

Усик подписал профессиональный контракт с футбольным клубом, напоминает ESNEWS.

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Александр Усик уже ведет рекламную кампанию будущего боя против Тайсона Фьюри. Победитель противостояния станет абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе. Поединок должен состояться в феврале 2024 года в Саудовской Аравии.

Усик примерил чемпионский пояс Фьюри. Скриншот YouTube

Новый вызов для Усика

В ближайшее время украинский боксер начнет тренироваться и готовиться к бою, на кону которого окажутся чемпионские пояса WBC, WBA, WBO, IBO та IBF. Тайсон Фьюри начнет подготовку позже, пока он восстанавливается от травмы после поединка с Фрэнсисом Нганну.

Александр Усик собирается продолжить футбольную карьеру после боя с Тайсоном Фьюри. Летом он подписал контракт с житомирским клубом "Полесье", который действует до конца нынешнего сезона. Не исключено, что весной Усик выйдет на поле в официальном поединке УПЛ.

"Мои планы? Я побеждаю Фьюри, а потом возвращаюсь к футбольной карьере. Моя цель — сыграть за "Полесье", это клуб номер один в Украине", — пообещал Александр Усик.

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