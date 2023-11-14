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Усик розповів, коли планує зіграти за Полісся в УПЛ

14 листопада 2023 10:58
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Усик розповів, коли планує зіграти за Полісся в УПЛ
Олександр Усик готується до бою. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Український спортсмен Олександр Усик продовжить розвивати свою футбольну кар'єру. Він збирається зіграти за "Полісся" в українській Прем'єр-лізі (УПЛ).

Усик підписав професійний контракт з футбольним клубом, нагадує ESNEWS.

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Олександр Усик вже веде рекламну кампанію майбутнього бою проти Тайсона Ф'юрі. Переможець протистояння стане абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі. Поєдинок має відбутися у лютому 2024 року у Саудівській Аравії.

Олександр Усик
Усик приміряв чемпіонський пояс Ф'юрі. Скриншот YouTube

Новий виклик для Усика

Найближчим часом український боксер почне тренуватися та готуватися до бою, на кону якого опиняться чемпіонські пояси WBC, WBA, WBO, IBO та IBF. Тайсон Ф'юрі розпочне підготовку пізніше, поки він відновлюється від травми після поєдинку з Френсісом Нганну.

Олександр Усик збирається продовжити футбольну кар'єру після бою з Тайсоном Ф'юрі. Влітку він підписав контракт із житомирським клубом "Полісся", який діє до кінця нинішнього сезону. Не виключено, що навесні Усік вийде на поле в офіційному поєдинку УПЛ.

"Мої плани? Я перемагаю Ф'юрі, а потім повертаюся до футбольної кар'єри. Моя мета — зіграти за "Полісся", це клуб номер один в Україні", — пообіцяв Олександр Усик.

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