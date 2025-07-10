Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Усик признан одним из топ‑10 тяжеловесов всех времен

Усик признан одним из топ‑10 тяжеловесов всех времен

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 11:33
DAZN включил Усика в десятку лучших тяжеловесов в истории
Александр Усик набрал прекрасную форму. Фото: instagram.com/usykaa/

Платформа DAZN опубликовала рейтинг десяти лучших боксеров в истории тяжелого веса. Украинец Александр Усик тоже оказался в этом списке.

В нем присутствуют такие легенды, как Рокки Марчиано, Джо Луис, Джордж Форман, Майк Тайсон и другие, сообщает DAZN

Реклама
Читайте также:

В пояснении к выбору украинца поясняют, что Александр Усик — двукратный абсолютный чемпион, обладатель золота Олимпиады и мировой титул в двух весовых категориях. Эксперты платформы называют его техничным, умным и страшным соперником, способным доминировать на высшем уровне. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by USYKAA FANS (@usykaa_fans)

Кто еще в списке лучших боксеров

В рейтинг также вошли Джо Луис, Джордж Форман, Джо Фрейзер, Ларри Холмс, Майк Тайсон, Эвандер Холифилд и Леннокс Льюис — имена, которые навсегда изменили лицо тяжелого веса. Александр Усик оказался единственным представителем восточноевропейской школы в этом списке.

Рокки Марчиано
Один из лучших боксеров в истории Рокки Марчиано. Кадр из видео

Появление Усика в компании таких титанов — еще одно подтверждение его статуса: он стал третьим в истории мужских чемпионов, достигших абсолютного пояса в стандартной четвёрке организаций, добавив WBC к своим титулами в WBA, WBO и IBF после победы над Тайсоном Фьюри.

В реакции болельщиков и специалистов сразу прозвучало: рейтинг DAZN объективен, а Усик — настоящий феномен. Многие отметили, что он заслужил это признание благодаря устойчивому успеху и уровню, сопоставимому с лучшими тяжеловесами прошлого. 

Напомним, болельщики в Украине смогут посмотреть в прямой трансляции реванш Александра Усика и Даниэля Дюбуа. 

А жена Александра Усика показала, чем занимается во время подготовки боксера к важному поединку. 

У Юлии Левченко впереди несколько важных турниров, но в этом сезоне спортсменка набрала отличную форму. 

Два футболиста киевского "Динамо" оказались в эпицентре скандала во время зарубежного сбора команды.

спорт Александр Усик бокс Майк Тайсон Бой Усик — Дюбуа
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации