DAZN включил Усика в десятку лучших тяжеловесов в истории

Александр Усик набрал прекрасную форму. Фото: instagram.com/usykaa/

Платформа DAZN опубликовала рейтинг десяти лучших боксеров в истории тяжелого веса. Украинец Александр Усик тоже оказался в этом списке.

В нем присутствуют такие легенды, как Рокки Марчиано, Джо Луис, Джордж Форман, Майк Тайсон и другие, сообщает DAZN.

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В пояснении к выбору украинца поясняют, что Александр Усик — двукратный абсолютный чемпион, обладатель золота Олимпиады и мировой титул в двух весовых категориях. Эксперты платформы называют его техничным, умным и страшным соперником, способным доминировать на высшем уровне.

Кто еще в списке лучших боксеров

В рейтинг также вошли Джо Луис, Джордж Форман, Джо Фрейзер, Ларри Холмс, Майк Тайсон, Эвандер Холифилд и Леннокс Льюис — имена, которые навсегда изменили лицо тяжелого веса. Александр Усик оказался единственным представителем восточноевропейской школы в этом списке.

Один из лучших боксеров в истории Рокки Марчиано. Кадр из видео

Появление Усика в компании таких титанов — еще одно подтверждение его статуса: он стал третьим в истории мужских чемпионов, достигших абсолютного пояса в стандартной четвёрке организаций, добавив WBC к своим титулами в WBA, WBO и IBF после победы над Тайсоном Фьюри.

В реакции болельщиков и специалистов сразу прозвучало: рейтинг DAZN объективен, а Усик — настоящий феномен. Многие отметили, что он заслужил это признание благодаря устойчивому успеху и уровню, сопоставимому с лучшими тяжеловесами прошлого.

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