DAZN включив Усика до десятки найкращих важковаговиків в історії

Усик визнаний одним із ТОП-10 важковаговиків усіх часів
Платформа DAZN опублікувала рейтинг десяти найкращих боксерів в історії важкої ваги. Українець Олександр Усик теж опинився в цьому списку.
У ньому присутні такі легенди, як Рокі Марчіано, Джо Луїс, Джордж Форман, Майк Тайсон та інші, повідомляє DAZN.
У поясненні до вибору українця пояснюють, що Олександр Усик — дворазовий абсолютний чемпіон, володар золота Олімпіади та світового титулу у двох вагових категоріях. Експерти платформи називають його технічним, розумним та страшним суперником, здатним домінувати на найвищому рівні.
Хто ще в списку найкращих боксерів
До рейтингу також увійшли Джо Луїс, Джордж Форман, Джо Фрейзер, Ларрі Холмс, Майк Тайсон, Евандер Холіфілд та Леннокс Льюїс — імена, які назавжди змінили обличчя важкої ваги. Олександр Усик виявився єдиним представником східноєвропейської школи в цьому списку.
Поява Усика в компанії таких титанів — ще одне підтвердження його статусу: він став третім в історії чоловічих чемпіонів, які досягли абсолютного пояса в стандартній четвірці організацій, додавши WBC до своїх титулів у WBA, WBO та IBF після перемоги над Тайсоном Ф'юрі.
У реакції вболівальників і фахівців відразу прозвучало: рейтинг DAZN об'єктивний, а Усик — справжній феномен. Багато хто відзначив, що він заслужив це визнання завдяки стійкому успіху та рівню, який можна порівняти з найкращими важковаговиками минулого.
Нагадаємо, вболівальники в Україні зможуть подивитися в прямій трансляції реванш Олександра Усика та Даніеля Дюбуа.
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