DAZN включив Усика до десятки найкращих важковаговиків в історії

Олександр Усик набрав прекрасну форму. Фото: instagram.com/usykaa/

Платформа DAZN опублікувала рейтинг десяти найкращих боксерів в історії важкої ваги. Українець Олександр Усик теж опинився в цьому списку.

У ньому присутні такі легенди, як Рокі Марчіано, Джо Луїс, Джордж Форман, Майк Тайсон та інші, повідомляє DAZN.

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У поясненні до вибору українця пояснюють, що Олександр Усик — дворазовий абсолютний чемпіон, володар золота Олімпіади та світового титулу у двох вагових категоріях. Експерти платформи називають його технічним, розумним та страшним суперником, здатним домінувати на найвищому рівні.

Хто ще в списку найкращих боксерів

До рейтингу також увійшли Джо Луїс, Джордж Форман, Джо Фрейзер, Ларрі Холмс, Майк Тайсон, Евандер Холіфілд та Леннокс Льюїс — імена, які назавжди змінили обличчя важкої ваги. Олександр Усик виявився єдиним представником східноєвропейської школи в цьому списку.

Один із найкращих боксерів в історії Роккі Марчіано. Кадр із відео

Поява Усика в компанії таких титанів — ще одне підтвердження його статусу: він став третім в історії чоловічих чемпіонів, які досягли абсолютного пояса в стандартній четвірці організацій, додавши WBC до своїх титулів у WBA, WBO та IBF після перемоги над Тайсоном Ф'юрі.

У реакції вболівальників і фахівців відразу прозвучало: рейтинг DAZN об'єктивний, а Усик — справжній феномен. Багато хто відзначив, що він заслужив це визнання завдяки стійкому успіху та рівню, який можна порівняти з найкращими важковаговиками минулого.

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