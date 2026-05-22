Україна
Усик взвесился перед боем с Верхувеном: цифры поражают

Усик взвесился перед боем с Верхувеном: цифры поражают

Дата публикации 22 мая 2026 15:16
Верхувен оказался значительно тяжелее Усика перед боем
Александр Усик отвечает на вопросы. Фото: Reuters/Amr Abdallah Dalsh

За сутки до противостояния в Египте Александр Усик и Рико Верхувен прошли предварительную процедуру взвешивания. Вес бойцов может повлиять на исход поединка. По этому показателю преимущество у нидерландского кикбоксера. 

Вес претендента на титулы превышает показатели обладателя поясов, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на The Ring

Чемпион мира по боксу Александр Усик смог набрать наибольший вес в своей карьере. Рост спортсмена составляет 1,91 см. За сутки до боя с Рико Верхувеном вес украинца составил рекордные для него 105,8 кг

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Габариты Верхувена перед поединком с Усиком 

Нидерландский кикбоксер моложе украинца, и это не единственное его преимущество перед очным противостоянием. Рост Рико Верхувена — 1,96 см. При этом его вес составил 117,3 кг

Ранее Александр Усик достигал предельного веса перед реваншем с Даниэлем Дюбуа. Тогда украинцу удалось показать 103,1 кг. Официальная церемония взвешивания спортсменов состоится в пятницу, 22 мая, в 20:00 по киевскому времени. 

Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак
