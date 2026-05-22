Верхувен виявився значно важчим за Усика перед боєм

Усик зважився перед боєм із Верхувеном: цифри вражають
За добу до протистояння в Єгипті Олександр Усик та Ріко Верхувен пройшли попередню процедуру зважування. Вага бійців може вплинути на результат поєдинку. За цим показником перевага у нідерландського кікбоксера.
Вага претендента на титули перевищує показники володаря поясів, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на The Ring.
Чемпіон світу з боксу Олександр Усик зміг набрати найбільшу вагу у своїй кар'єрі. Зріст спортсмена становить 1,91 см. За добу до бою з Ріко Верхувеном вага українця склала рекордні для нього 105,8 кг.
Габарити Верхувена перед поєдинком з Усиком
Нідерландський кікбоксер молодший за українця, і це не єдина його перевага перед очним протистоянням. Зріст Ріко Верхувена — 1,96 см. При цьому його вага склала 117,3 кг.
Раніше Олександр Усик досягав граничної ваги перед реваншем із Даніелем Дюбуа. Тоді українцю вдалося показати 103,1 кг. Офіційна церемонія зважування спортсменів відбудеться в п'ятницю, 22 травня, о 20:00 за київським часом.
