Верхувен виявився значно важчим за Усика перед боєм

Олександр Усик відповідає на запитання.

За добу до протистояння в Єгипті Олександр Усик та Ріко Верхувен пройшли попередню процедуру зважування. Вага бійців може вплинути на результат поєдинку. За цим показником перевага у нідерландського кікбоксера.

Вага претендента на титули перевищує показники володаря поясів, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на The Ring.

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик зміг набрати найбільшу вагу у своїй кар'єрі. Зріст спортсмена становить 1,91 см. За добу до бою з Ріко Верхувеном вага українця склала рекордні для нього 105,8 кг.

Габарити Верхувена перед поєдинком з Усиком

Нідерландський кікбоксер молодший за українця, і це не єдина його перевага перед очним протистоянням. Зріст Ріко Верхувена — 1,96 см. При цьому його вага склала 117,3 кг.

Раніше Олександр Усик досягав граничної ваги перед реваншем із Даніелем Дюбуа. Тоді українцю вдалося показати 103,1 кг. Офіційна церемонія зважування спортсменів відбудеться в п'ятницю, 22 травня, о 20:00 за київським часом.

